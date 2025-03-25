نص الشعب اسمه محمد الحلقة 12، رانيا يوسف وشيرين تتفقان لتحويل حياة عصام عمر لـ جحيم

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث المشوقة والطريفة، حيث قررت سارة “ميان السيد” الدخول لشقة محمد “عصام عمر” لتقبض عليه أثناء خيانته لها مع نجلاء “دنيا سامي” صديقة عمرها، لكنها تقرر الاستماع لأكاذيبه لتكتشف كمية الخداع والألاعيب التي كان يقوم بها خطيبها عليها.

وفي نفس الوقت تقرر بطة “رانيا يوسف” وميرفت “شيرين” الانتقام من محمد بعد معرفتهم كيف كان يخدع كلاهما وأنه يستخدم أموال حماته ليتزوج من أخري، كما تخبره سارة الجميع عن خيانة “محمد” لمي في منزلها وكل ما فعله منذ ان تعرفت عليه.

وتبدأ السيدتان في تنفيذ خطتهم، حيث تخبر ميرفت حسن “محمد محمود” انها تحبه وترغب في الزواج منه لتستغله فيما بعد ليساعدها في خداع محمد ومعرفة المعلومات المطلوبة لتسترد كل أموالها التي سبق ونصب عليها بها.

كما توهم بطة محمد انها وافقت على المشروع الذي أراد بدئه معها ليستغل صنعتها في جني الأموال حتي تورطه في قرض من البنك.

وتطلب مي من محمد ان يكتب العربية باسمها حتي تستخدمها في توصيل ابنتهم إلى الحضانة ومنها، كما توافق ميرفت على استحواذه على المحل وتسلمه جميع زمام الأمور والذي يعطيه ثقة كبيرة فنفسه فلا يشك للحظة فيما يدبرون له

وتنتهي أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل نص الشعب اسمه محمد، بتلقي محمد اتصال هاتفي من مي تخبره أن هنا ابنتهم قد تم خطفها.

أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث المشوقة والطريفة، حيث يطلب حسن “محمد محمود”، من محمد “عصام عمر” أن يفسخ خِطبته من سارة، ولكن يخبره ابن أخته أنها قد تفشي سرهم وتفسد كل شيء، ويؤكد له أنه يحاول إصلاح ما فعله بفتح مشروعين لكل من بطة وميرفت.

ولكن تأنيب الضمير لا يترك حسن، فيقرر الذهاب إلى بطة وإخبارها أن تعود إلى شريكتها وأن تفسخ الخِطبة بين سارة ومحمد لأنه أسوأ مما تتوقع، دون أن يفصح عن تفاصيل خطته.

ولكن تسبب زيارة حسن إلى منزل بطة مشكلة كبيرة، حيث يراه زوجها سمير أثناء نزوله من البيت مما ينشئ شجارًا كبيرًا بين الزوجين ليتهمها زوجها بالخيانة لتترك فاطمة المنزل وتطلب منه الطلاق.

وتذهب بطة إلى بيت ميرفت عندما لا تجد مكانًا آخر تذهب إليه بسبب مشاجرتها الدائمة مع ابنها وشقيقتها.

وفي نفس الوقت يذهب محمد مع نجلاء “دنيا سامي” إلى منزله لقضاء بعض الوقت معًا ولكن أثناء صعودهما يتعطل المصعد في الدور الأرضي لتكتشف سارة عند وصولها خيانة محمد وعلاقته بصديقة عمرها.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.