مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة 11، عصام عمر يقع في ورطة بعد كشف جميع أسراره

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث المشوقة والطريفة، حيث يطلب حسن “محمد محمود”، من محمد “عصام عمر” أن يفسخ خِطبته من سارة، ولكن يخبره ابن أخته أنها قد تفشي سرهم وتفسد كل شيء، ويؤكد له أنه يحاول إصلاح ما فعله بفتح مشروعين لكل من بطة وميرفت.

ولكن تأنيب الضمير لا يترك حسن، فيقرر الذهاب إلى بطة وإخبارها أن تعود إلى شريكتها وأن تفسخ الخِطبة بين سارة ومحمد لأنه أسوأ مما تتوقع، دون أن يفصح عن تفاصيل خطته.

ولكن تسبب زيارة حسن إلى منزل بطة مشكلة كبيرة، حيث يراه زوجها سمير أثناء نزوله من البيت مما ينشئ شجارًا كبيرًا بين الزوجين ليتهمها زوجها بالخيانة لتترك فاطمة المنزل وتطلب منه الطلاق.

وتذهب بطة إلى بيت ميرفت عندما لا تجد مكانًا آخر تذهب إليه بسبب مشاجرتها الدائمة مع ابنها وشقيقتها.

وفي نفس الوقت يذهب محمد مع نجلاء “دنيا سامي” إلى منزله لقضاء بعض الوقت معًا ولكن أثناء صعودهما يتعطل المصعد في الدور الأرضي لتكتشف سارة عند وصولها خيانة محمد وعلاقته بصديقة عمرها.

يذهب حسن إلى بيت ميرفت أثناء وجود بطة لديها، ليطلب منها مسامحته دون الإفصاح عما فعله، ولكن يراه سمير زوج بطة مرة أخرى أثناء نزوله من المنزل مما يتسبب في شجار آخر، ولكن تؤدي المشاجرة إلى كشف لعبة محمد ويعلم الجميع أنه خطيب سارة وزوج مي في نفس الوقت.

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث المشوقة والطريفة، حيث نجحت “سارة” ميان السيد، في زرع الشك في قلب “بطة” رانيا يوسف، تجاه “ميرفت” لتعتقد أنها تريد خطف خطيب ابنتها السابق وليتزوج من “مي”.

كما تقوم “سارة” بالتخطيط للقبض على “مي” مع “فادي” و"ميرفت" في المطعم الخاص به، لتعتقد “بطة” أنها تريد خطفه لابنتها، ليتشاجرن معًا وتتهمها بالكذب.

وعلى الجانب الآخر يحاول “محمد” عصام عمر، تخريب مشروع “أكلة ماما”، حيث يخبر أحد العمال أن يتصل على “ميرفت” ويخبرها أن “بطة” تقوم بالنصب عليها وسرقة أموالها، وعندما يرفض يهدده “محمد” أنه سيفضحه أمام زوجته الأولى ويخبرها أنه تزوج عليها ويعده بتشغيله في أحسن مطعم في مصر، وتقع مشاجرة ضخمة بين الشريكتين ويقوموا بفض المشروع وغلق المحل.

وتتابع الأحداث ليذهب محمد بالورد لمنزل “مي” طالبًا منها البدء من جديد وخطوبتها مرة أخرى بعد أن إرسال لها ورقة طلاقها، مدعيًا أنه لا يعلم ما حدث بين “ميرفت” وشريكتها، وفي حالة من اليأس تعطي ”ميرفت" لطليق ابنتها المحل بدون شركاة حيث إنها تريد التخلص منه والتفرغ للعبادة بعد الصدمة التي تعرضت لها مع صديقتها وشريكتها “بطة”.

وفي نفس اليوم يذهب “محمد” لمنزل “سارة” ليحاول اطلاع “بطة” على فكرة مشروع جديدة لتخرج من الأجواء السيئة وحالة الحزن منذ شجارها مع “ميرفت”، ولكنها تتشاجر معه وتخبره أن يتركها بمفردها فهي لا تريد مشاريع مع أحد.

وتسافر “ميرفت” مع “محمد” لمنزل والدته لتستريح وتنسى كل ما حدث معها، ولكن من زيارتهم تعلم “منيرة” أن ابنها خلف كل ما حدث لـ"ميرفت"، لتتصل على شقيقها “حسن” وتخبره أن يصلح كل ما فعله مع ابنها لهدم حياة “بطة” و"ميرفت".

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

تدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.