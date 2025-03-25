مصرع شخص في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكي بالطريق الحر في القليوبية

لقي شخص مصرعه ، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع ملاكي بالطريق الحر محافظة القليوبية عند بنزينة مشتهر وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

فيما انتقلت أجهزة المرور، لرفع آثار الحادث على جانبي الطريق والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لساعات.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع في حادث سيارة ربع نقل مع ملاكي بالطريق الحر محافظة القليوبية عند بنزينة مشتهر وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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