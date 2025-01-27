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خارج الحدود

الحرس الثوري الإيراني يحصل على أسلحة روسية متطورة استعدادًا للمعركة الكبرى

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

أعلن علي شادماني القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، شراء بلاده مقاتلات روسية الصنع من طراز سوخوي-35، وذلك في ظل مخاوف غربية من تنامي التعاون العسكري بين إيران وروسيا.

وهذه هي أول مرة يؤكد فيها مسؤول إيراني شراء طائرات سوخوي-35.

غير أن شادماني، الذي نقلت تصريحاته شبكة أخبار الطلبة، لم يكشف عدد الطائرات، وإذا تسلمتها إيران بالفعل.

وقال شادماني نائب منسق المقر المركزي لخاتم الأنبياء في الحرس الثوري: "نقوم بشراء عسكري لتعزيز قواتنا الجوية والبرية والبحرية كلما لزم الأمر... كما تسارع إنتاج العتاد العسكري".

وأضاف في إشارة إلى إسرائيل "إذا تصرف العدو بحماقة فسيذوق مرارة القصف بصواريخنا، ولن يبقى أي من مصالحه في الأراضي المحتلة سالمة".

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء في نوفمبر 2023 إن طهران أتمت ترتيبات لشراء مقاتلات روسية.

توطيد التعاون العسكري

ووقعت إيران وروسيا في وقت سابق هذا الشهر شراكة استراتيجية شاملة لم تتطرق إلى نقل أسلحة لكنها أشارت إلى توطيد "التعاون العسكري التقني" بين البلدين.

وتملك القوات الجوية الإيرانية بضع عشرات الطائرات الهجومية، بينها طائرات روسية ونماذج أمريكية قديمة اشترتها البلاد قبل 1979.

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