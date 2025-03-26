ابتكار ملابس ذكية لأطفال متلازمة داون.. "القومى للبحوث" يبدأ تطبيق النتائج بالتعاون مع شركات الملابس الجاهزة

قلوب تنبض بالحياة.. يستحقون أن يحظوا بفرص متكافئة فى الحياة، بما فى ذلك أبسط حقوقهم، مثل ارتداء ملابس مريحة تناسب طبيعة أجسامهم وحركاتهم الخاصة.. إنهم الأطفال المصابون بمتلازمة داون، الذين يواجهون تحديات جسدية وحركية تجعل من اختيار وتصميم الملابس أمرًا ذا أهمية قصوى.

ومن هذا المنطلق، ووفقا للدكتورة وفاء قنديل،الأستاذة بالمركز القومى للبحوث، فإن هؤلاء الأطفال أجرى المركز القومى للبحوث دراسة تطبيقية بحثت فى “أثر السمات الجسمانية للطفل المصاب بمتلازمة داون على المتطلبات الوظيفية الإجمالية للملابس”، وكانت النتائج واضحة: تصميم الملابس للأطفال المصابين بهذه المتلازمة ليس مجرد مسألة جمالية، بل هو ضرورة تسهم فى تعزيز استقلاليتهم وتسهيل حركتهم اليومية.

وأوضحت الدكتورة وفاء قنديل أن الطفل المصاب بمتلازمة داون يتميز بسمات جسدية فريدة تؤثر على احتياجاته الخاصة فى الملابس، وبعض هذه التحديات تشمل: ارتخاء العضلات، فالأطفال المصابون بهذه المتلازمة يعانون من ضعف فى قوة العضلات، مما يجعل من الصعب عليهم ارتداء الملابس التقليدية بسهولة، بالإضافة إلى قصر الأطراف والجذع مما يعنى أن معظم الملابس الجاهزة لا تناسبهم بالشكل الصحيح، إذ تكون الأكمام والسراويل أطول من اللازم أو ذات قياسات غير ملائمة.

ويتميز الطفل المصاب بمتلازمة داون أيضا بصعوبة التحكم فى الحركات الدقيقة تؤثر هذه المشكلة على قدرتهم على غلق الأزرار، واستخدام السحّابات (السوستة)، أو حتى ارتداء وخلع الملابس بسهولة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الدهون مقارنة بالكتلة العضلية وهو ما يجعل التصميمات القياسية للملابس غير مناسبة تمامًا لهم، حيث قد تكون الملابس ضيقة فى بعض المناطق وواسعة فى أخرى.

ولفتت الاستاذة بالمركز القومى للبحوث إلى أنهم قاموا بدراسة تصميم نماذج ملابس تأخذ فى الاعتبار جميع هذه العوامل، وذلك من خلال استخدام أقمشة مرنة ومريحة تتيح حرية الحركة وتتكيف مع شكل الجسم دون أن تسبب ضغطًا أو إزعاجًا، وتصميم ملابس بأطوال تناسب قصر الأطراف والجذع، مما يجعل الطفل أكثر راحة عند ارتدائها، بالإضافة إلى الاستعانة بأنظمة إغلاق سهلة الاستخدام، مثل الأزرار المغناطيسية أو السحّابات كبيرة الحجم، بدلًا من الأزرار الصغيرة التى يصعب التعامل معها، وإضافة فتحات مرنة وخياطات مريحة تسمح بسهولة ارتداء الملابس وخلعها دون مجهود زائد.

وأشارت قنديل إلى أن مجرد توفير ملابس مناسبة قد يبدو أمرًا بسيطًا، لكنه يحمل تأثيرًا هائلًا على حياة الطفل وعائلته، فعندما يكون الطفل قادرًا على ارتداء ملابسه بنفسه دون مساعدة كبيرة، فإنه يشعر بمزيد من الاستقلالية والثقة بالنفس، كما أن الملابس المناسبة تساعده على التحرك بحرية دون قيود، مما يحسن من تفاعله الاجتماعى ويمنحه فرصة أفضل للاستمتاع بأنشطته اليومية، علاوة على ذلك، فإن التصميمات المدروسة تقلل من خطر التعثر أو الشعور بعدم الراحة، وهو أمر فى غاية الأهمية للأطفال الذين يعانون من صعوبات حركية.

وأوضحت أنه تم بالفعل تطبيق النتائج بالتعاون مع شركات الملابس الجاهزة لإنتاج نماذج عملية للأطفال المصابين بمتلازمة داون، لافتة إلى أن هذا التعاون بين البحث العلمى والصناعة يعد خطوة مهمة نحو توفير حلول واقعية يمكن أن تصل إلى الأسر التى تحتاجها بالفعل.

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