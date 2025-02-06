جامعة دمنهور تشارك في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات

شاركت جامعة دمنهور في فعاليات المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذي تستضيفه جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار «شباب جامعات الجمهورية الجديدة» برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي ـ وزير الشباب والرياضة، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة ـ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وخلال مشاركتهم تأهل فريق كرة القدم الخماسي إلى دور الربع النهائي في البطولة، وذلك عقب فوزه في دوري المجموعات، وضم الفريق الفائز كل من " فادي الجالي، عبد الله أشرف، أحمد محمود، زياد إبراهيم، فارس عبد المجيد، أحمد عسكر".













من جانبه هنأ "ترابيس" الفريق المتأهل، مؤكدًا أن مشاركة جامعة دمنهور في المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، تأتي انطلاقا من حرص جامعة دمنهور على مشاركة طلابها في الأنشطة الطلابية، كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، باعتبارها دعامة أساسية لتنمية الإنسان وتطويره وتعزيز الصحة النفسية والعقلية والجسدية للشباب، ولها عوامل كبيرة فى اكتمال شخصية الطالب بتنمية المواهب الفنية والرياضية والاجتماعية والمشاركات الوطنية، مؤكدا حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة لدورها في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، إيمانًا بأهمية الرياضة في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قدراته البدنية والذهنية والنفسية، ما ينعكس إيجابًا على مستواه الأكاديمي.









هذا وقد أكد "شعلة" على حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس على تقديم كافة سُبل الدعم المتاحة للطلاب لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، ما يُساهم في دعم قدرات الطلاب، ويتيح لهم الفرصة للالتقاء بزملائهم من الجامعات والمعاهد المختلفة وترسيخ قيم الانتماء والولاء وتعزيز القدرة على الإبداع والابتكار فى إطار أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.









جاءت مشاركة جامعة دمنهور تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الدكتور محمد عشري، الأستاذ كريم عامر ـ مدير إدارة الأسر الطلابية بالجامعة، الأستاذ محمود عبد العزيز ـ أخصائي رياضي.





جدير بالذكر أن خلال المهرجان يلتقي الطلاب في منافسة شريفة في عدد من الألعاب والأنشطة الرياضية، من بينها «كرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة، وكرة السلة، والكرة الطائرة»، فضلا عن مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب الترفيهية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.