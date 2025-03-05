الأربعاء 05 مارس 2025
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الدراسة العام المقبل، كل ما تريد معرفته عن كليات جامعة دمنهور الأهلية

جامعة دمنهور، فيتو
جامعة دمنهور، فيتو

تعتبر جامعة دمنهور الأهلية، إحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، والتي ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2025/2026، بإجمالي عدد 8 كليات بها.

 

الكليات المتاحة في جامعة دمنهور الأهلية:

كلية الصيدلة
كلية الطب البيطري 
كلية التمريض 
كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 
كلية العلوم
كلية إدارة الأعمال
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
كلية الفنون التطبيقية

الجامعات الأهلية الجديدة تقدم برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

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