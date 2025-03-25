مسلسل إش إش الحلقة 26، عودة مي عمر لمنزلها وإيهاب فهمي يساومها بسر الضابط معتصم

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة 26 من مسلسل إش إش حول إش إش التي تذهب للقاء لبنى وتتوعدها بالانتقام، وبالرغم من أن لبنى تتحدث معها عن بداية جديدة تجمع بينهما إلا أن إش إش تخبرها بأنها لن تسامحها إلا بعد أن تجهضها كما أجهضتها، وبناء عليه توافق لبنى على الانتقال من منزل والدة مختار.

وتتواصل لبنى مع والدها ويخبرها أنها ابنته هو أكثر من كونها ابنة إخلاص أو حميدة ونصحها بالابتعاد عنهم، وخلال الحلقة تعود إش إش إلى بيت رجب وسط صدمة شادية التي حاولت التحدث مع رجب دون جدوى.

وتلتقي لبنى بإخلاص مرة أخرى، وبينما تستقبلها إخلاص بحرارة وحب، تقابلها لبنى ببرود واضح، وتخبرها بأنها لن تلتقي بها مجددًا، لكنها ستظل ترسل لها رسائل في المناسبات، وإذا احتاجت إخلاص إلى أي مساعدة، فإنها ستكون مستعدة لدعمها.

هذا الأمر يثير غضب صفاء وتأثرها الشديد، مما يدفعها هي وتيسير إلى طرد لبنى من المكان، في الوقت نفسه، وبينما كانت إش إش تجلس في منزلها، قامت بإخراج الشريحة والهاتف الثاني الذي كانت تستخدمه للتواصل مع معتصم، ثم كسرت الشريحة.

أما معتصم فقد حاول الاتصال بإش إش، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها، في تلك الأثناء، حمل بعض الأشخاص إخلاص في “ميكروباص” أثناء سيرها في الشارع،

ويذهب عبد العاطي إلى إش إش ويحاول مساومتها إما أن تحميه إذا قبض على رجب أو حينما يغرق يغرقها معه، وفي جلسة ودية تقرر إش إش الكشف عن سر لرجب.

مسلسل إش إش الحلقة 25

شهدت الحلقة 25 من مسلسل " إش إش" تصاعدًا دراميًا قويًا، حيث توجهت لبنى إلى إخلاص وكشفت لها عن حقيقة نسبها، مما أصاب الأخيرة بصدمة كبيرة، لكنها سرعان ما استوعبت الأمر واحتضنتها.



ورغم ذلك، أكدت لبنى أنها ستعود إلى منزل زوجها، مشيرة إلى أنها لا تزال تشعر أن والدتها الحقيقية هي حميدة التي ربتها، مما تركها في حيرة تجاه مشاعرها.



وفي مواجهة أخرى، التقت إخلاص بفرج لمحاسبته على ما حدث في الماضي، لكنه لم يُبدِ أي ندم، بل عرض عليها المال لتعويضها، لكنها رفضت بشدة وغادرت.



وثم توجهت إلى رجب، لكنه رفض الخوض في الماضي، مؤكدًا أنه استعاد إش إش إلى عصمته.



أما إش إش، فدافعت عن حبها لرجب أمام والدتها، مؤكدة أنه تحسن كثيرًا عن الماضي.



وفي الوقت ذاته، حاول رجب طمأنة مختار بأنه لن يشعره بأي ضيق، مطالبًا إياه بالابتعاد عن إش إش.



ولكن الأمور تعقدت أكثر عندما شعر مختار بالغيرة من اهتمام رجب بإش إش، خاصة بعد تعليقات إيجابية من مختار عنها، مما أثار استياء لبنى.



وعلى جانب آخر، حاولت شادية الضغط على بوشكاش لإبعاد إخلاص وإش إش عن لبنى، لكن عندما واجههم بالحقيقة، قاموا بطرده.



وأما نصة، فكشف لإش إش أن لبنى هي من تسببت في إجهاضها، مما أشعل نار الانتقام في داخلها، فتوجهت إلى لبنى لمواجهتها بالحقيقة.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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