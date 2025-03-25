الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

ضبط كميات من الألعاب النارية بأوسيم وكرداسة

ضبط الألعاب نارية
ضبط الألعاب نارية في الجيزة، فيتو

تمكنت قوات مباحث الجيزة من ضبط  تاجري ألعاب نارية بدوائر قسمي شرطة  كرداسة وأوسيم بحوزتهم كميات من الألعاب النارية.


وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة أمن القاهرة تضمنت قيام بعض الخارجين عن القانون  بالاتجار في الألعاب النارية بمناطق كرداسة وأوسيم وتم تشكيل فريق بحث لكشف الملابسات وضبط المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين بحوزتهم كميات من  قطع الألعاب النارية داخل مخازن وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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قوات مباحث الجيزة قسمي شرطة كرداسة واوسيم أمن القاهرة كرداسة

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