ضبط كميات من الألعاب النارية بأوسيم وكرداسة

تمكنت قوات مباحث الجيزة من ضبط تاجري ألعاب نارية بدوائر قسمي شرطة كرداسة وأوسيم بحوزتهم كميات من الألعاب النارية.



وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة أمن القاهرة تضمنت قيام بعض الخارجين عن القانون بالاتجار في الألعاب النارية بمناطق كرداسة وأوسيم وتم تشكيل فريق بحث لكشف الملابسات وضبط المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين بحوزتهم كميات من قطع الألعاب النارية داخل مخازن وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.