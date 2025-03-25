السجن المؤبد لشقيقين بتهمة الشروع في قتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لشقيقين لاتهامهم بالشروع في قتل شخص، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، ووكيل النيابة محمود النجار وأمانة السر عاصم طايل.



إحالت النيابة العامة المتهمين بالقليوبية:- "على ع ع م" السن: ۳۲ مقيم قرية باسوس - مركز القناطر الخيرية، و"حسن ع ع م " السن: ۲۷ مقيم قرية باسوس - مركز القناطر الخيرية، في الجناية ٣١٥٢٨ لسنة ۲۰۲٤ مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٤٢٨٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/١١/٢٩ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المتهمين شرعا في قتل المجني عليه/ حسام حمدى أبو سريع محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ازهاق روحه علي أثر خلافات سابقة فيما بينهم، وأعدوا لذلك الغرض أسلحه نارية وأسلحه بيضاء وتربصوا به في المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه فقاموا بالتعدي عليهم بالضرب بإستخدام الأسلحة التي كانوا يحرزونها قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي إلا أنه خاب آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه الا وهو مداركه المجني عليه بالعلاج.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا واحرزوا سلاح ناري فرد خرطوش دون ترخيص.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا "ذخيرة" مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان محل الإتهام السابق دون ترخيص علي النحو المبين بالأوراق.

وأختتم أمر الإحالة أن المتهم الثاني: حاز وأحرز سلاح أبيض مطواة دون ترخيص.

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