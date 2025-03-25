قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن مخزن أدوية محترق برمسيس

أشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمخزن أدوية تابع لشركة ميد كير بمنطقة رمسيس التابعة لحى الأزبكية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات، وتقوم حاليًا بأعمال التبريد.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق، عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن أدوية يقع على مساحة ٥٠٠ متر أسفل عقار مكون من ١٠ طوابق في ١٨ شارع نفق السبتية خلف مبنى هيئة البريد بحى الأزبكية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث، وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد ٤ سيارات إطفاء.

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