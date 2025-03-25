تصفيات كأس العالم جنوب إفريقيا يفوز على بنين بثنائية

فاز منتخب جنوب إفريقيا على نظيره منتخب بنين بهدفين دون رد خلال لقاء الفريقين على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، وذلك في إطار مواجهات الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة جنوب إفريقيا ضد بنين

أحرز هدفي منتخب جنوب إفريقيا لايلي فوستر في الدقيقة 53 وجايدن ادامز في الدقيقة 84.

وكان منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم هزم ليسوتو بنتيجة (2-0)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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