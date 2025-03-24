كاس عاصمة مصر، ايبوكا وبابا بادجي يقودان هجوم المصري أمام البنك الأهلي

أعلن علي التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي اليوم الإثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، حسن علي لخط الظهر

محمد مخلوف، يوسف الجوهري، أحمد علي عامر، حسين فيصل لخط الوسط

جون ايبوكا، بابا بادجي لخط الهجوم

وبحلس علي دكة البدلاء كل من

محمود حمدي ، حمادة هلال، عمرو سعداوي، مصطفى أبو الخير، كريم بامبو، خالد الغندور، ليستويل أمانكونا، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف.

مباراة المصري والبنك الأهلي

وتنطلق مباراة فريقا المصري والبنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين فى ستاد الجيش ببرج العرب في مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية من دور المجموعات، في كأس عاصمة مصر

وتذاع مباراة المصري والبنك الاهلي عبر قناة اون تايم سبورت 2

ترتيب المجموعة الثانيةفي كاس عاصمة مصر

البنك الأهلي 4 نقاط

غزل المحلة 4 نقاط

سيراميكا 3 نقاط

المصري نقطة

زد نقطة

مباراة المصري والبنك الأهلي

ويحتل فريق البنك الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل ونفس الرصيد لفريق غزل المحلة صاحب المركز الثاني يليهما سيراميكا 3 نقاط ثم المصري البورسعيدي في المركز الثالث بنقطة وحيدة ثم زد بنفس الرصيد.

حكام مباراة المصري وفريق البنك الأهلي

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة دور الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق البنك الأهلي.

ويتكون الطاقم التحكيمي من: السيد منير حكمًا للساحة ومعه محمد مصطفى إسماعيل ومحمد صلاح مهران كمساعدين، فيما يتولى عاطف حسين مهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهمة مهام حكم تقنية الفيديو إلى محمد الصباحي بمعاونة من زميله أحمد عبد الله.

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجيت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

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