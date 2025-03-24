الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كاس عاصمة مصر، ايبوكا وبابا بادجي يقودان هجوم المصري أمام البنك الأهلي

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

أعلن علي التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق  المصري  تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي اليوم الإثنين ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

محمود جاد لحراسة المرمى 
كريم العراقي،  باهر المحمدي، محمد هاشم، حسن علي لخط الظهر 
محمد مخلوف،  يوسف الجوهري،  أحمد علي عامر، حسين فيصل لخط الوسط 
جون ايبوكا، بابا بادجي لخط الهجوم

وبحلس علي دكة البدلاء كل من
محمود حمدي  ، حمادة هلال، عمرو سعداوي، مصطفى أبو الخير، كريم بامبو، خالد الغندور، ليستويل أمانكونا،  عبد الرحيم دغموم،  فخر الدين بن يوسف.

مباراة المصري والبنك الأهلي

وتنطلق مباراة فريقا المصري والبنك الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين فى ستاد الجيش ببرج العرب في مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية من دور المجموعات، في  كأس عاصمة مصر

وتذاع مباراة المصري والبنك الاهلي عبر قناة اون تايم سبورت 2

 

ترتيب المجموعة الثانيةفي كاس عاصمة مصر

البنك الأهلي 4 نقاط

غزل المحلة 4 نقاط

سيراميكا  3 نقاط

 المصري نقطة  

زد نقطة 

مباراة المصري والبنك الأهلي

ويحتل فريق البنك الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل ونفس الرصيد لفريق غزل المحلة صاحب المركز الثاني يليهما سيراميكا 3 نقاط ثم المصري البورسعيدي في المركز الثالث بنقطة وحيدة  ثم زد بنفس الرصيد.

حكام مباراة المصري وفريق البنك الأهلي  

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة دور الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق البنك الأهلي.

ويتكون الطاقم التحكيمي من: السيد منير حكمًا للساحة ومعه محمد مصطفى إسماعيل ومحمد صلاح مهران  كمساعدين،  فيما يتولى عاطف حسين مهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهمة مهام حكم تقنية الفيديو إلى محمد الصباحي بمعاونة من زميله أحمد عبد الله.

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجيت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.  

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس عاصمة مصر مباراة المصري والبنك الأهلي المصري والبنك الاهلي أنيس بو جلبان بابا بادجي ايبوكا

مواد متعلقة

الصراع مشتعل والبنك الأهلي في الصدارة، ترتيب المجموعة الثانية بكأس عاصمة مصر

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

البطولات المحلية سلاح علي ماهر لدراسة الزمالك قبل نصف نهائي كأس مصر

كأس عاصمة مصر، الأهلي يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الطلائع

سيراميكا يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك بكأس مصر

طوارئ بصفوف الفراعنة استعدادًا للقاء سيراليون.. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع.. سيناريوهات تأهل المنتخب لكأس العالم.. وإصابة إبراهيم عادل تقلق العميد

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

فتاة تسأل: مين الصح، المسلمين وللا المسيحيين؟، رد مثير من علي جمعة

إنتي مجنونة؟، محمد رمضان يحرج ياسمين صبري أمام المنتج محمد السعدي

تحرك جديد من الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

رسالة غامضة من زيزو بعد أنباء اقترابه من التعاقد مع الأهلي

الأهلي يواصل التصعيد بشأن أزمة مباراة القمة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 24 مارس 2025 (أخر تحديث)

رامي عياش يعلق على تصريحات ميريام فارس المسيئة لمصر

مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

منوعات

المزيد

حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

رددها الآن، 25 دعاء للأبناء في ليلة القدر

ما الحكمة الإلهية في إخفاء موعد ليلة القدر؟، أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية