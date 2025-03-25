تصفيات كأس العالم، منتخب نيجيريا يتعادل 1/1 مع زيمبابوي

انتهت مباراة منتخب نيجيريا أمام نظيره زيمبابوي، بالتعادل الإيجابي 1/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أكوا إيبوم بنيجيريا، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

أحرز الأهداف كل من أوسيمين لمنتخب نيجيريا في الددقيقة 74 وتاواندا لمنتخب زيمبابوي في الدقيقة 1+90.

تشكيل نيجيريا أمام زيمبابوي

دخل منتخب نيجيريا مباراته أمام زيمبابوي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نوابالي

الدفاع: إيكونغ، باسي، آينا، أونيمايشي

الوسط: إيوبي، نديدي، أونيديكا، لوكمان

الهجوم: سيمون، أوسيمين

منتخب زيمبابوي، فيتو

تشكيل زيمبابوي أمام نيجيريا

فيما دخل منتخب زيمبابوي مباراته أمام نيجيريا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أروبي

الدفاع: جالاي، جارانانجا، تاكوارا، لونجا

الوسط: مونيتسي، رينومهوتا

الهجوم: موسونا، بيليات، زيمورا

رأس حربة: دوبي

ترتيب المنتخبين قبل مواجهة الليلة

يحتل منتخب نيجيريا المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، اما منتخب زيمبابوي فيحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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