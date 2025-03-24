كأس عاصمة مصر، تعادل البنك الأهلي والمصري 1-1 بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي المصري والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق علي ستاد الجيش ببرج العرب في مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية من دور المجموعات، في كأس عاصمة مصر.

مباراة المصري والبنك الأهلي

أحرز محمود الجزار هدف التقدم لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 12 وتعادل حسين فيصل للمصري في الدقيقة 15

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

أعلن علي التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، حسن علي لخط الظهر

محمد مخلوف، يوسف الجوهري، أحمد علي عامر، حسين فيصل لخط الوسط

جون ايبوكا، بابا بادجي لخط الهجوم

وبحلس علي دكة البدلاء كل من: محمود حمدي ، حمادة هلال، عمرو سعداوي، مصطفى أبو الخير، كريم بامبو، خالد الغندور، ليستويل أمانكونا، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف.

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدي

تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة المصرى فى كأس عاصمة مصر

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، محمود الجزار، أمير مدحت، محمد بسيونى

خط الوسط..سيرجى اكا، احمد سعيد، محمد إبراهيم، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم

خط الهجوم..احمد ياسر ريان

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، جريندو، محمد فتحى، بوبكر كيتا، أحمد ربيع، خالد شيفو، احمد مدبولى، مصطفى طارق، حسن أحمد

ترتيب المجموعة الثانيةفي كاس عاصمة مصر

البنك الأهلي 4 نقاط

غزل المحلة 4 نقاط

سيراميكا 3 نقاط

المصري نقطة

زد نقطة

مباراة المصري والبنك الأهلي

ويحتل فريق البنك الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط جمعها من فوز وتعادل ونفس الرصيد لفريق غزل المحلة صاحب المركز الثاني يليهما سيراميكا 3 نقاط ثم المصري البورسعيدي في المركز الثالث بنقطة وحيدة ثم زد بنفس الرصيد.

حكام مباراة المصري وفريق البنك الأهلي

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة دور الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق البنك الأهلي.

ويتكون الطاقم التحكيمي من: السيد منير حكمًا للساحة ومعه محمد مصطفى إسماعيل ومحمد صلاح مهران كمساعدين، فيما يتولى عاطف حسين مهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهمة مهام حكم تقنية الفيديو إلى محمد الصباحي بمعاونة من زميله أحمد عبد الله.

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجيت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

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