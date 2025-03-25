إصابة شرطي ومواطن في حريق مقهى بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، من السيطرة على حريق مقهى أسفل عقار سكنى بمدينة كفر الدوار، مما أسفر عن إصابة شرطى وآخر أثناء عملية الإخماد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة بلاغا يفيد نشوب حريق مقهى بمدينة كفر الدوار وتسبب فى انهيار بلكونة العقار السكنى، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق، وأصيب أحد أفراد رجال الحماية المدنية أثناء محاولته السيطرة على النيران وشخص آخر بحالة اختناق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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