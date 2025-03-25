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تفاصيل حريق رمسيس، مصدر: النيران لم تصل مبنى البريد.. محافظ القاهرة: لجنة هندسية تعاين العقار.. و8 سيارات إطفاء شاركت في منع كارثة بالمنقطة (فيديو وصور)

حريق رمسيس
حريق رمسيس

حريق رمسيس، شهدت منطقة رمسيس بوسط القاهرة، تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة  بجوار مبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس، اليوم الثلاثاء، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء والأجهزة الأمنية  مدعومة بسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ، فيما قام رجال المرور بتنظيم حركة السيارات لتيسر وصل سيارات الدفاع المدنى الى مكان البلاغ.

تفاصيل حريق رمسيس 

من جانبه قال مصدر أمني، إن تصاعد الأدخنة ليس له علاقة بمبنى بريد رمسيس ولكن الحريق مصدره مخزن بجوار مبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس، وتم إخلاء المباني المحيطة حرصًا على سلامة المواطنين.

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واشار المصدر، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بجوار مبنى هيئة البريد في رمسيس، وعلى الفور انتقلت القوات إلى موقع الحادث مدعومين بـ 8 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وضمان سلامة المواطنين.

 

الحماية المدنية تنقذ هيئة البريد والمنطقة من جحيم النيران 

 

ونجح رجال الحماية المدنية فى مكافحة الحريق ومنع خطر الامتداد الى المجاورات من بينها مبنى بريد رمسيس وكافة المنشأت الحيوية بمحيط الحريق، وانقذ رجال الاطفاء المنطقة من كارثة.

 

وانتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة  الى مكان البلاغ لمتابعة  أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمخزن أدوية تابع لشركة ميد كير بحي الأزبكية.

 

لجنة هندسية تعاين عقار رمسيس 

 

من جانبه، أكد محافظ القاهرة، أن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات، وتقوم حاليًا بأعمال التبريد.


وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

حريق مخزن أدوية على مساحة 500 متر فى رمسيس 

 

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن أدوية يقع على مساحة 500 متر أسفل عقار مكون من 10 طوابق في 18 شارع نفق السبتية خلف مبنى هيئة البريد بحي الأزبكية.

 

و انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولو الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء النيران.

 

النيابة تنتقل لمعاينة حريق رمسيس 

وفى سياق متصل، انتقل فريق من نيابة وسط القاهرة، لمعاينة حريق عقار بميدان رمسيس، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وطلبت تحريات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

ويقوم رجال الشرطة باجراء التحريات وجمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

 

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