هل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أهمية تعليم الأبناء سنة الاعتكاف وتعريفهم بها، حتى لا تغيب هذه السنة النبوية عن الأذهان مع مرور الوقت.

هل يجوز اعتكاف الأسرة في البيت في رمضان؟

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء،إلى أنه يمكن للأسرة أن تُحيي هذه السنة داخل البيت بطريقة تربوية، وذلك من خلال تخصيص وقت للذكر والصلاة وقيام الليل وكأنه اعتكاف عائلي، مع التأكيد على أن الأصل في الاعتكاف يكون في المسجد.

وأضاف: "عندما نجمع أولادنا ونبين لهم معنى الاعتكاف وكيف كان النبي ﷺ يعتكف في المسجد، نغرس فيهم حب السنن النبوية، وإن لم يتمكن الرجل من الاعتكاف في المسجد، فلا مانع من أن يوضح لأبنائه مفهوم الاعتكاف ويطبقه معهم ولو ليوم واحد في البيت، لترسيخ هذه العبادة في نفوسهم".

وشدد على أن تعليم الأبناء السنن النبوية، ومنها سنة الاعتكاف، يعد من أفضل أنواع التربية الدينية، لما له من أثر في تقوية علاقتهم بالله وتعزيز الوعي الديني لديهم.

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