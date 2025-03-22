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ما حكم الاعتكاف ولماذا في العشر الأواخر من رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

الشيخ محمود عويس
الشيخ محمود عويس محمود عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى

 أوضح الشيخ محمود عويس محمود عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاعتكاف سنة عن النبي محمد -عليه أفضل الصلاة والسلام-.

وبيَّن عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الاعتكاف أي حبس النفس على طاعة الله والحرص على قيام الليل والاستغفار والصلاة على النبي. 

حكم الاعتكاف في رمضان

وأضاف “ عويس” لـ “فيتو” أن الاعتكاف هو أحد أسباب تزكية النفس التي أمرنا الله بها في القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى" وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا" (سورة الشمس 7، 8).

وأكد الشيخ محمود عويس محمود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف على طاعة الله ويتعبد حتى قبل بعثته  في الغار في الليالي العشر من أواخر رمضان.

وفي العام الذي توفى فيه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما. 

 

لماذا الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟

كما أجاب الشيخ محمود عويس محمود عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر، التي أمرنا بها النبي أن نتحراها في العشر الأواخر.

 

هل الاعتكاف له وقت محدد؟

بيَّن الشيخ محمود عويس محمود في تفسيره من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق.

وأضاف أن الاعتكاف على قدر المستطاع، فإذا اعتكفت لله يوما وليلة فبها الثواب، إذا لم تقدر فليلة،إذا لم تقدر فعندما تدخل إلى المسجد وتصلي العشاء والتراويح تمكث ساعة أو ساعتين مع وجود نية الاعتكاف.

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