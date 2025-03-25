الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد بلال: هناك أزمة ناشئين في مصر

أحمد بلال، فيتو
أحمد بلال، فيتو

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر، ظهر بمستوى متواضع في مباراة إثيوبيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

 

تصريحات أحمد بلال 

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "الأهلي لم يحقق أي شيء إيجابي من مشاركة الناشئين في مباراة طلائع الجيش، وكان من الوارد تألق لاعب يكون مكسب البطولة".


وتابع: "الأهلي والزمالك لا يشاركان في كأس عاصمة مصر من أجل التتوج بها، ولكن المشاركة لتجربة اللاعبين".


وأضاف: "مشكلة الأهلي حاليًا تتمثل في عدم تصعيد مواهب من قطاع الناشئين، وهي أزمة للكرة المصرية، في ظل عدم وجود ظهير أيسر وأيمن أو مهاجم مصري مميز".


وعن منتخب مصر قال: "أداء المنتخب أمام أثيوبيا لم يكن أفضل شيء، واتحاد الكرة استغنى عن كيروش، بعد خسارة بطولة إفريقيا أمام السنغال وعدم التأهل لكأس العالم".


وشدد: "هل اتحاد الكرة، سيقوم بإقالة حسام حسن، حال عدم التتويج بأمم إفريقيا، وهل هو عامل حسابه على كده".


وأوضح: "قوام المنتخب يقول إن الأداء يجيب أن يكون أفضل من ذلك".


وأتم: "في حال تلقي وسام أبو علي، عرض مادي كبير، لا مانع من رحيله، في ظل تألق جراديشار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم التصفيات المؤهلة الأهلى والزمالك بطولة كاس العالم مباراة إثيوبيا مباراة طلائع الجيش

مواد متعلقة

مجموعة مصر، إثيوبيا تسحق جيبوتي 6-1 في تصفيات كأس العالم

نجم الأهلي السابق ينتقد قرار كولر في كأس الرابطة

مبابي يواصل المعاناة مع منتخب فرنسا

تعرف على مواجهات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

كارثة بسبب شائعة، وفاة طفلة وإصابة سيدات أثناء صلاة التهجد بمسجد العتيق بالأقصر (صور)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، اليوسفي يقفز إلى 35 جنيها وانخفاض جديد في الجوافة

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

مش عشان ابن الوزير، أشرف صبحي: ابني بيلعب رياضة وبيشق طريقه بدراعه

اليوم، محاكمة طالبة متهمة بالتعدي على زميلتها وإصابتها بـ 40 غرزة في الوجه بسراي القبة

سيد الناس الحلقة 25، حبس ميادة في قضية قتل أدهم الجارحي وأحمد زاهر ينجح في سرقة منجم الذهب

سعر السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والدنيس والسبيط وانخفاض الجمبري

بـ"الباليستي"، الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون وحاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

منوعات

المزيد

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

رصد حدثين خطيرين كلما اقترب منتصف الليل، دراسة تكشف مؤشرات اقتراب ساعة يوم القيامة

مستوطنون يعتدون بالضرب على المخرج الفلسطيني الحاصل على أوسكار وجيش الاحتلال يعتقله (فيديو)

دراسة: السعادة تتزايد بين كبار السن وتتناقص بين الشباب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 25 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لعلها تكون ليلة القدر، دعاء خاشع في ليلة 25 رمضان للشيخ عبد الكريم صالح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية