أحمد بلال: هناك أزمة ناشئين في مصر

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر، ظهر بمستوى متواضع في مباراة إثيوبيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تصريحات أحمد بلال

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "الأهلي لم يحقق أي شيء إيجابي من مشاركة الناشئين في مباراة طلائع الجيش، وكان من الوارد تألق لاعب يكون مكسب البطولة".



وتابع: "الأهلي والزمالك لا يشاركان في كأس عاصمة مصر من أجل التتوج بها، ولكن المشاركة لتجربة اللاعبين".



وأضاف: "مشكلة الأهلي حاليًا تتمثل في عدم تصعيد مواهب من قطاع الناشئين، وهي أزمة للكرة المصرية، في ظل عدم وجود ظهير أيسر وأيمن أو مهاجم مصري مميز".



وعن منتخب مصر قال: "أداء المنتخب أمام أثيوبيا لم يكن أفضل شيء، واتحاد الكرة استغنى عن كيروش، بعد خسارة بطولة إفريقيا أمام السنغال وعدم التأهل لكأس العالم".



وشدد: "هل اتحاد الكرة، سيقوم بإقالة حسام حسن، حال عدم التتويج بأمم إفريقيا، وهل هو عامل حسابه على كده".



وأوضح: "قوام المنتخب يقول إن الأداء يجيب أن يكون أفضل من ذلك".



وأتم: "في حال تلقي وسام أبو علي، عرض مادي كبير، لا مانع من رحيله، في ظل تألق جراديشار".

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