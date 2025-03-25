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رياضة

إنجاز جديد لتوخيل مع إنجلترا بعد الانطلاقة القوية

توخيل، فيتو
توخيل، فيتو

حقق المنتخب الإنجليزي، فوزًا مريحًا على ضيفه اللاتفي بثلاثية نظيفة على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة من تصفيات كأس العالم 2026، وهو الثاني للفريق في عهد المدرب الجديد توماس توخيل، الذي تولى المهمة خلفا لجاريث ساوثجيت.

وكان المنتخب الإنجليزي قد افتتح مشواره في التصفيات، عبر الفوز على المنتخب الألباني بثنائية نظيفة في "ويمبلي" أيضًا.

 

إنجاز مميز لتوخيل

و حقق توخيل إنجازًا مميزًا بهذا الانتصار، إذ أصبح أول مدرب دائم يفوز في أول مباراتين رسميتين له مع منتخب إنجلترا منذ الإيطالي فابيو كابيلو في سبتمبر 2008، الذي فاز بأول 8 مباريات له مع "الأسود الثلاثة".

وتناوب على تسجيل ثلاثية إنجلترا أمام لاتفيا، كل من ريس جيمس وهاري كين وإيبيريتشي إيزي.

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