إحالة المتهم بقتل صاحب محل للجنايات

أمرت النيابة العامة،احالة المتهم بقتل صاحب محل دواجن للمحاكمة الجنائية إثر خلافات على سعر البيع بمدينة بنها.

وأشارت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع المجني عليه، بسبب قيام الأخير ببيع الدواجن في محلٍ مجاور له بسعر أقل مما حدده، وبعد انتهاء المشاجرة، عقد المتهم العزم على قتله، فأحضر سلاحًا ناريًا، وتوجه إلى محل المجني عليه، وأطلق عليه عيارًا ناريًا، فسقط قتيلًا.

وذكر أمر الإحالة، بأن المتهم قتل بائع دواجن عمدا مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، وأكد شهود الواقعة ذلك، وأسفرت تحريات أجهزة الأمن عن صحة الواقعة.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت نيابة بنها بحبسه على ذمة التحقيقات.

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