يبدأ بـ 170 جنيها، التموين" تطرح كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح كميات كبيرة من كحك العيد بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بالسوق المحلية، وذلك من خلال المنافذ التابعة للوزارة، لضمان توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

توفير كحك العيد بالمجمعات الاستهلاكية

وأكد الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم توفير الكحك في 1060 منفذًا استهلاكيًا، موزعة بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.

من جانبه، أوضح اللواء علي أشرف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، أن الشركة قامت بإنتاج وطرح 40 طنًا من حلويات العيد في 30 معرضًا بالقاهرة الكبرى، منها 19 معرضًا رئيسيًا، إضافة إلى توفير المنتجات في معارض "أهلًا رمضان" والمعارض المتنقلة، بجانب منافذ شركات تجارة الجملة والسيارات المتنقلة التابعة للشركة.

وأشار أشرف إلى أن قائمة الأسعار لهذا العام تم إعدادها وفقًا لتوجيهات لجنة تسعير المنتجات، بما يراعي البعد الاجتماعي ويساهم في مواجهة ارتفاع الأسعار حيث تبدأ أسعار الكحك والبسكويت من 170 جنيهًا للكيلو وتصل إلى 230 جنيهًا، في حين تتراوح أسعار علب الكحك المشكلة بين 180 و535 جنيهًا، وتصل أسعار علب المكسرات الفاخرة إلى 1050 جنيهًا وفقًا للوزن.

ولخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، تم تخصيص منتج اقتصادي بسعر استثنائي، عبارة عن كيلو مشكل (بسكويت – كحك – بيتي فور) بسعر 130 جنيهًا، يتم إنتاجه في مجمع الأسمرات التابع للشركة، ويُطرح في معرض المجمع لخدمة أهالي المناطق الأولى بالرعاية.

يُذكر أن الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، المالكة للعلامة التجارية "كايرو بيك"، تأسست عام 1972، وتعد إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تسعى دائمًا لتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية للمواطنين.

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