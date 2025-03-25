الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأونروا: الحصار المستمر على غزة يفاقم الأزمة الإنسانية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قالت وكالة الأونروا، مساء اليوم الثلاثاء، إن الحصار المستمر على قطاع غزة يفاقم الأزمة الإنسانية.

وأضافت الأونروا: "أكثر من مليون شخص في غزة معرضون لخطر عدم الحصول على طرود غذائية إذا لم يسمح بدخول الإمدادات".

 

بقاء حركة حماس في غزة يعني هزيمة إسرائيل

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الإثنين، إن بقاء حركة حماس في غزة يعني هزيمة إسرائيل وإعادة ترميم المحور الإيراني.

وأضاف نتنياهو: "إذا بقيت حماس في غزة سيكون لدينا مزيد من المخطوفين وهجوم 7 أكتوبر آخر.. سنحرر جميع المخطوفين من غزة وندمر حركة حماس".

وتابع نتنياهو: "تحرير مخطوفينا من غزة يتحقق بالضغط العسكري والسياسي معا.. المقاطع المصورة لمخطوفينا بغزة تعزز لدي الإصرار من أجل إعادتهم.. وشريط حماس بشأن الأسرى حرب نفسية ومشاهدته صعبة".

 

تنفيذ "أنشطة عسكرية" في غزة

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "الفرقة 36" التابعة له تستعد لتنفيذ "أنشطة عسكرية" في  غزة، بعد أن أنهت عملها في جنوب لبنان.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على "إكس"، أنه بعد تقييم الوضع "بدأت قوات الفرقة 36 استعداداتها لتنفيذ أنشطة عسكرية في القيادة الجنوبية بعد أن أنهت في الأشهر الأخيرة مناورة برية في  لبنان وبعد أشهر طويلة من الأنشطة العملياتية في الجبهة الشمالية".

واستأنفت إسرائيل الأسبوع الماضي، عدوانها على قطاع غزة.

 

تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب وشمال قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال  الإسرائيلي، وسع الأحد، عملياته العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، لتشمل أحياء تل السلطان والسعودي غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، في حين تحاصر الدبابات الاف العائلات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب وشمال قطاع غزة.

وتسببت عودة القتال في القطاع باستشهاد المئات من الفلسطينيين وإصابة أكثر من ألف آخرين، علاوة على نزوح الآلاف من مناطقهم التي عادوا إليها مؤخرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأونروا وكالة الأونروا قطاع غزة غزة نتنياهو حماس إسرائيل

مواد متعلقة

حزب مصر أكتوبر: ما يفعله الاحتلاال في غزة تهجير قسري وجريمة حرب مكتملة الأركان

الأردن ينفي تقديم اقتراحات لتهجير الفلسطينيين من غزة

وزير إسرائيلي يناقش في واشنطن فرض الحكم العسكري على غزة

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة لـ 60 فلسطينيا منذ فجر الإثنين

الأكثر قراءة

جامعة الأزهر تحيل مبروك عطية للتحقيق، وفيتو تكشف موعد سماع أقواله

رفعت فياض يكتب: أزمة طب الأسنان بين النقابة والتعليم العالي.. زيادة عدد الكليات يهدد بانتشار البطالة بين أطباء الأسنان

فتاة تسأل: ممكن نحضن الرسول في الجنة؟، وعلي جمعة يرد

شاب يسأل: ليه ربنا لم يرسل سيدنا محمد أول النبيين؟ علي جمعة يجيب

اندلاع حريق بمحيط مبنى البريد في رمسيس وقرار عاجل من النيابة (صور)

زغلول صيام يكتب عن أفضل علاج طبيعي في مصر داخل اتحاد الشرطة الرياضي...شكرا وزير الداخلية

زغلول صيام يكتب: مرمطة الأهلي والزمالك في كاس الفاصوليا مسئولية من؟!

السيسي يشدد لرئيس الوزراء الإسباني على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

منوعات

المزيد

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

ربطوها بالفضائيين ومروحة الدجال، ظهور تكوينات غامضة في السماء تثير الفزع

ترامب يطلب إزالة صورته من مبنى الكابيتول في كولورادو لهذا السبب

حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في كوريا الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إزاي النبي كان بيتعبد قبل الرسالة؟ هل تعرض للسحر؟ ليه ربنا خلقه وحيد؟ جمعة يرد على استفسارات الشباب

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود الحسيني (فيديو)

فتاة تسأل: ممكن نحضن الرسول في الجنة؟، وعلي جمعة يرد

المزيد
الجريدة الرسمية