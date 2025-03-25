الثلاثاء 25 مارس 2025
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محافظات

وكيل تعليم دمياط يشدد على الانضباط ومتابعة التقييمات

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

 عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم المواد ومديري المراحل التعليمية والمتابعة بديوان المديرية، بحضور  بكر عيد، مدير عام التعليم العام، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بسير العملية التعليمية، حيث استعرض الاجتماع تنفيذ البرنامج القومي للقراءة والكتابة، وموقف التقييمات الأسبوعية والامتحان الشهري، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها المدارس لتفعيل درجات المواظبة وسجلات المعلمين.

 

محاور الاجتماع: التقييمات والانضباط الدراسي

وخلال الاجتماع شدد "عمارة" على ضرورة الانضباط الدراسي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الدراسة ستسير وفق الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، كما شدد على أهمية التزام الطلاب بالحضور للحصول على درجات المواظبة والتقييمات، مشيرًا إلى أن انتظام الدراسة يعزز من مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب.

وكيل الوزارة يجتمع مع موجهي عموم المواد ومديري المراحل التعليمية والمتابعة بديوان المديرية
وكيل الوزارة يجتمع مع موجهي عموم المواد ومديري المراحل التعليمية والمتابعة بديوان المديرية

تشديد على الالتزام بعد إجازة العيد

كما تناول الاجتماع مستجدات شؤون الطلاب وامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث أكد وكيل الوزارة أن نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها بعد إجازة العيد، لافتًا إلى حرص المديرية على التعامل بشفافية مع كافة الطلبات المقدمة من الطلاب وأولياء الأمور.

وفي ختام الاجتماع أكد "عمارة" أن المديرية تسعى جاهدة لتقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة، مع الحرص على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، بما يضمن تحسين جودة التعليم في جميع مدارس المحافظة.

 

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