مدير تعليم دمياط يتفقد سير امتحانات شهر مارس في المدارس (صور)

واصل ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولاته التفقدية لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير امتحانات شهر مارس بعدد من مدارس إدارة ميت أبو غالب التعليمية.

امتحان شهر مارس في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات

بدأت الجولة بحضور طابور الصباح في مدرسة كفر المنازلة الإعدادية المشتركة، حيث تفقد سير العملية التعليمية داخل الفصول وشهد بدء امتحان شهر مارس في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات.

كما تفقد مدرسة د. حامد الزفري الابتدائية المشتركة بكفر المنازلة، وتابع سير الامتحانات في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، والتي أجريت وسط أجواء من الانضباط والحضور المكثف للطلاب.

وكيل الوزارة يتابع امتحان شهر مارس في مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات

واختتم "وكيــل الـوزارة" جولته بتفقد مدرسة محمد عبد العزيز رضوان الثانوية المشتركة بكفر المنازلة، حيث تابع سير امتحانات اللغة الإنجليزية والتاريخ.

وخلال جولته، حث "وكيــل الـوزارة" الطلاب على الانتظام في الحضور اليومي للمدرسة بالزي المدرسي، مؤكدًا على أهمية الحصول على درجات المواظبة والتقييمات الأسبوعية.

وكيل الوزارة: الدراسة مستمرة خلال شهر رمضان المبارك

وأوضح أن الدراسة مستمرة خلال شهر رمضان المبارك وحتي نهاية الفصل الدراسي الثاني طبقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مشددًا على ضرورة حرص الطلاب على الانتظام في الحضور إلى مدارسهم بشكل يومي.

وقد أشاد "وكيل الوزارة" بالانضباط الذي شهده سير الامتحانات في المدارس التي تفقدها، وأثنى على جهود إدارات المدارس والمعلمين في توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، متمنيًا لهم كل التوفيق والسداد.

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