وكيل تعليم دمياط يتابع انطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة بالمدارس

تفقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انطلاق "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي" في مدرستي دكتور حسن الزيات والإمام محمد عبده الابتدائيتين التابعتين لإدارة دمياط التعليمية.

رافقه خلال هذه الجولة كل من عبد الرحمن حمودة، متابع التعليم الابتدائي المركزي بوزارة التربية والتعليم، والأستاذ حسني منصور، مدير التعليم الابتدائي بدمياط.

وكيل الوزارة يشيد بجهود المعلمين المبذولة في سبيل الارتقاء بمستوى الطلاب في اللغة العربية

أعرب" وكيل الوزارة " عن إعجابه الشديد بتفاعل المعلمين مع التلاميذ، وحرصهم على تعليمهم كتابة الحروف وتكوين الكلمات والجمل، مشيدًا بجهودهم المبذولة في سبيل الارتقاء بمستوى الطلاب في اللغة العربية.

وكيل الوزارة يتابع إنطلاق تنفيذ "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة

كما حث التلاميذ على مواصلة اجتهادهم في التعلم، مؤكدًا أن اللغة العربية هي أساس البناء الجيد لشخصية الإنسان.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة، الذي يهدف إلى تحسين مستوى الطلاب في اللغة العربية، وتنمية قدراتهم على القراءة والكتابة والتعبير.

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