مدير تعليم دمياط يشدد على تطبيق القرارات الوزارية والتعامل بحكمة مع الأحداث

عقد، اليوم، ياســـر عمــارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، بحضور بكر عيد، مدير عام التعليم العام، وذلك لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية في المحافظة.

وكيل الوزارة يؤكد على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية

وخلال الاجتماع، أكد "وكيل الوزارة" على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، وخاصة ما يتعلق بتقييمات الطلاب الأسبوعية وامتحاناتهم الشهرية، مشددًا على أهمية حضور الطلاب ومسؤولية مديري المدارس في متابعة إجراء هذه التقييمات في إطار من الشفافية والحيادية.

وكيل الوزارة يجتمع بمديري الإدارات التعليمية

تكثيف المتابعة والتعامل بحكمة مع الأحداث

كما وجه وكيل الوزارة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالتعامل بحكمة مع الأحداث، وتكثيف المتابعة، والعمل وفق القواعد والتعليمات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية.

وفي سياق متصل، شدد وكيل الوزارة، على أهمية تفعيل دور المتابعة في المدارس، والتأكد من انتظام سير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأكد "وكيل الوزارة" على أن الهدف من هذه الاجتماعات هو الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في محافظة دمياط، وتوفير أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.

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