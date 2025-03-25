تدريبات استشفائيه للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة سيراميكا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة بتروجت الأخيرة ببطولة كأس عاصمة مصر، تدريبات تأهيلية واستشفائية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر..

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيسيرو، برنامجًا خاصًا للاعبين الأساسيين، تضمن أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، بجانب فقرة تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم في مقر النادي، خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.