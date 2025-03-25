طلاب جامعة طيبة التكنولوجية يبتكرون نوعا جديدا من المربى

نجح طلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر في ابتكار منتج غذائي جديد وفريد من نوعه، وهو "مربى تفاح بالقرفة مدعّم بالبروبيوتيك".

ابتكار طلاب جامعة طيبة التكنولوجية

الابتكار جاء ضمن مشاريع تخرج الطلاب، إذ طوروا تركيبة المربى باستخدام مصادر طبيعية للبروبيوتيك مثل بذور الكفير، وخل التفاح، بالإضافة إلى بودرة البروبيوتيك، وذلك تحت إشراف الدكتور عمر السنوسي، المدرس بالبرنامج، والدكتور محمد البدوي، المدرس المساعد لطلاب الفرقة الثانية.

وأوضح الدكتور عمر السنوسي، المشرف على المشروع، أن المنتج الجديد يهدف إلى الارتقاء بالقيمة الغذائية للمربى التقليدية من خلال إضافة مكونات تدعم صحة الجهاز الهضمي، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد عالميًا بالأغذية الوظيفية التي تقدم فوائد صحية إضافية.



وأضاف السنوسي، أن البروبيوتيك، أو "البكتيريا النافعة"، يُعرف بدوره الهام في تعزيز صحة الأمعاء وتقوية جهاز المناعة، حيث توصل الطلاب من خلال إجراء دراسة مقارنة إلى تأثير مصادر البروبيوتيك المختلفة معمليًا، شملت اختبارات ميكروبيولوجية وكيميائية وحسية، بالإضافة إلى استطلاعات رأي للمستهلكين لضمان جودة المنتج ومذاقه.

وأشار إلى أن تصنيع المربى المبتكر، جرى داخل معامل الجامعة، مع الالتزام بمعايير دقيقة تبدأ من استلام ثمار التفاح والقرفة الخام، مرورًا بكافة مراحل التصنيع، وصولًا إلى التقييم النهائي للمنتج. ولم يقتصر إبداع الطلاب على هذا المنتج فحسب، بل طوروا منتجات غذائية أخرى من المقرر أن تشارك في منافسات ومسابقات علمية، مما يعكس الروح الابتكارية العالية التي يتمتعون بها.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب العملي وتمكين الطلاب من استخدام الأجهزة الحديثة في مجالات البحث والتطوير، مشيرا إلى أن هذا النهج يعزز مهارات الطلاب في التصنيع الغذائي ويرفع من قدراتهم التنافسية في سوق العمل، معربا عن تقديره للجهود المبذولة من عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين، وتفانيهم في توفير كافة الموارد والإمكانيات لخدمة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

بدوره، أوضح الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن استغلال الإمكانيات المعملية المتاحة لدعم الطلاب في تنفيذ المشروعات المصغرة ضمن المقررات الدراسية ومشاريع التخرج يمثل هدفًا أساسيًا للكلية، مضيفا أن الكلية تسعى جاهدة لخلق بيئة ابتكارية تحفز الطلاب على تطوير منتجات مبتكرة ذات قيمة صحية عالية، مما يؤهلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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