وحدة سكان الأقصر تنظم حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام (صور)

نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر فاعلية حفل الإفطار الجماعي الثاني خلال شهر رمضان الكريم، في إطار مبادرة "من حقنا نعيش" التي تهدف إلى نشر السعادة وتعزيز التكافل المجتمعي للأطفال الأيتام وأسرهم، تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفي أجواء رمضانية مميزة اتسمت بروح البهجة والفرح.

حفل إفطار جماعي رمضان 2025



جاءت الفاعلية التي تمت تحت إشراف أحمد وزيري السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ضمن الملتقى الاجتماعي الثاني خلال الشهر المبارك، بتنظيم مميز من شباب وحدة السكان المتطوعين، الذين حرصوا على توفير أجواء احتفالية مليئة بالبهجة للأطفال الأيتام خلال الإفطار، كما تم دعوة العاملين بإدارة الأمن بالمحافظة لحضور الإفطار.



حضر فعاليات حفل الافطار كلا من رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالمحافظة، كما شهدت الفاعلية تعاونا مثمرا بين عدة جهات داعمة، من بينها جمعية بوادر الخير بأرمنت، المؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية بالأقصر، مؤسسة غصن الزيتون بمركز ومدينة الأقصر، وكافيه عرابيا، وفريق عمل وحدة السكان الذين قدموا كل الدعم لإنجاح الحدث.



وقد سادت الأجواء مشاعر السعادة والبهجة بين الأطفال وأفراد أمن المحافظة، الذين استمتعوا بالأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية المميزة، مما يعكس حرص وحدة السكان وجميع الجهات المتعاونة في رسم البسمة على وجوه الصغار والكبار، وتعزيز روح العطاء والتكافل خلال الشهر الكريم.

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