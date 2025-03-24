الإثنين 24 مارس 2025
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حماية الطفل ومكتبة مصر المتنقلة بالأقصر تنظمان ندوات توعوية خلال شهر رمضان (صور)

ندوات توعوية خلال
ندوات توعوية خلال شهر رمضان

 شاركت وحدة حماية الطفل بمحافظة الأقصر بندوة عن توعية الأطفال من التحرش وكيفية التصدى له والتعريف بدور وحدات حماية الطفل بالمحافظة وكيفية التواصل مع خط نجدة الطفل (16000)، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

 

ندوات توعوية في الأقصر 


واستمرارا لنشاط المكتبة المتنقلة تم زيارة مدرسة الزناقطة الإبتدائية المشتركة بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة لعمل ندوة توعوية عن التربية وحسن الخلق، كما تم توعية الأطفال عن أنواع الأساءات الخمس الذى يتعرض لها الأطفال  (جسدية – نفسيه – جنسية – الإهمال-  الاستغلال )، بالإضافة إلى اطلاع الطلاب على الكتب بالمكتبه المتنقلة وورش الرسم وتركيب البازل.


أقيمت الأنشطة والندوات تحت إشراف نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، وتنسيق رشا شعبان مدير الوحدة الفرعية لحماية الطفل بالأقصر.

 

يأتي ذلك في إطار أنشطة وحدة حماية الطفل بمدينة الأقصر، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة إيمان السبكى مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية، وتعليمات اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وبالتنسيق مع مكتبة مصر العامة لزيارة مدرسة الشهداء الإبتدائية المشتركه بالعوامية من خلال المكتبة المتنقلة لعمل ورش رسم للأطفال وتلوين فانوس رمضان.

 

 

 

 

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