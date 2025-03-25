صحة الأقصر تتابع أعمال قافلة مركز شباب الزهراء بالطود

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة تفقدية للمرور على القافلة العلاجية المقامة بمركز شباب الزهراء بنجع الوحدة بإدارة الطود، فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بتكثيف أعمال القوافل الطبية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.

القوافل الطبية بمحافظة الأقصر

وتابع وكيل صحة الأقصر أعمال القافلة للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بها، موضحا أن القافلة الطبية تقام لمدة يومين وذلك بمتابعة منسق عام القوافل العلاجية.



وأشار إلى أن القوافل الطبية العلاجية تنفذ ضمن خطة المنظومة الصحية التي تعتمد علي إنتقال الخدمة الطبية للقري والمناطق المحرومة بشكل أسبوعي بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

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