ألذ وأكثر أمانا، طريقة عمل السوبيا في البيت

طريقة عمل السوبيا في البيت، من طرق المشروبات الرمضانية التي يمكنك إعدادها في البيت، بدلا من شرائها جاهزة بأضعاف تكلفتها، وبذلك يمكنك التوفير في الميزانية بشكل كبير، إلى جانب حماية أفراد أسرتك من أضرار شراء بودرة أي عصير جاهزة؛ لاحتواءها على مكسبات طعم ورائحة ومواد حافظة، وكلها مواد ضارة بالصحة.

إلى جانب أن مكونات عمل السوبيا كلها مكونات بسيطة، وغير مكلفة مقارنة بشراء بودرة السوبيا جاهزة.

طريقة عمل السوبيا في البيت

السوبيا

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل السوبيا في البيت، في أسرع وقت.

مكونات عمل بودرة السوبيا

كوب من اللبن البودرة

كوب من السكر بودرة

معلقتين كبيرتين من جوز الهند

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة

طريقة عمل بودرة السوبيا

في برطمان جاف ونظيف، ضعي كل المكونات، واخلطيها جيدا.

يمكنك طحن جوز الهند، ويمكنك وضعها كما هي، حسب رغبتك.

لتحضير كوب من السوبيا

ضعي ملعقة كبيرة من مسحوق السوبيا مع كوب من اللبن، واخلطيهم في الخلاط، ويمكنك وضع مكعبات من الثلج.، وتقديمه بألف هنا.

طريقة أخرى لعمل بدورة السوبيا في البيت

ونستعرض من خلال الفيديو التالي، طريقة أخرى لعمل بدورة السوبيا، مع بعض الإضافات، التي تعطيها طعما أغنى.

مكونات عمل السوبيا

مبشور جوز الهند ربع كوب مضاف لها ملعقة نشا

(نطحنه في المطحنة الكهربائية، ونطحنه طحنات خفيفة حتى لا يتحول إلى عجين)

كوب سكر بودرة

نصف كوب دقيق أرز

نصف كوب كريم شانتيه ( خام أو محلى)

نصف كوب لبن بودرة

فانيليا

طريقة عمل بودرة السوبيا

في وعاء جاف ونظيف، نضيف جميع المكونات السالف ذكرها، ثم نضيف إليهم جوز الهند الذي تم طحنه، ونقلب المكونات كلها بالمضرب السلك؛ لفك أي تكتلات.

نحتفظ بها في برطمان زجاجي نظيف وجاف، لحين استخدامه.

لتحضير مشروب السوبيا من البودرة:

يمكنك الآن تحضير مشروب السوبيا الرمضاني المميز، من بودرة السوبيا التي حضرتيها بنفسك:

مكونات عمل مشروب السوبيا

4 ملاعق كبيرة من بودرة السوبيا

كوب من الماء المثلج

كوب من اللبن الحليب المثلج.

طريقة تحضير مشروب السوبيا

نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربي، ونطحنهم جيدا، ليكون مشروب السوبيا جاهز للتقديم

هذا المقدار لتحضير 3 أكواب متوسطة.

طريقة عمل السوبيا المززة

السوبيا المززة

هناك نوع أخر من السوبيا، يطلق عليه السوبيا المززة، والتي قد يحتار في عملها الكثير من ربات البيوت، ولكن تقدم أسرار عمل السوبيا المززة بسهولة في البيت، الشيف ريمو خبيرة الطهي.

المقادير:

2 كوب أرز مغسول

لتر لبن حليب طبيعى (وليس معلبا)

كوب سكر او حسب الرغبه

كوب لبن بودرة

معلقة صغيره ملح ليمون

الطريقة:

نسلق الرز فى كوبين ونصف من الماء، ونتركه حتى ينضج تماما، ويمتص الماء كلها.

ونضيف إليه اللبن الحليب السائل واللبن البودرة والسكر، مع التقليب جيدا.

عندما يتشرب الأرز اللبن كاملا، نرفعه بعيدا عن النار، ونتركه ليبرد.

بعد أن يبرد تماما، نضعه فب الخلاطن ونطحنه جيدا حتى يصبح ناعما.

نضيف ملح الليمون، ونخلطه مرة أخرى.

نضعه في أطباق التقديم، ويزن بالقرفة وجوز الهند والزبيب والمكسرات، حسب الرغبة.

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