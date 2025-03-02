لمائدة إفطار رمضانية صحية، مشروبات مفيدة وأخرى يجب تجنبها

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار إلى مائدة الإفطار، حيث يبحث الصائمون عن مشروبات تعوض ما فقدوه من سوائل وطاقة خلال ساعات الصيام.

وتبرز أهمية اختيار المشروبات الصحية التي تساهم في ترطيب الجسم وتغذيته، وتجنب المشروبات الضارة التي قد تؤثر سلبًا على الصحة.

المشروبات الصحية على مائدة الإفطار

توجد العديد من المشروبات الصحية التي يمكن تضمينها على مائدة الإفطار، ولكن يبقى الماء هو الخيار الأمثل لكسر الصيام، فهو يرطب الجسم ويعوض السوائل المفقودة، كما يساعد على تحسين وظائف الكلى وتخليص الجسم من السموم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

التمر

يعتبر عصير التمر مصدرًا غنيًا بالسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة بعد يوم طويل من الصيام. كما أنه يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجهاز الهضمي.

اللبن الرائب

يوفر اللبن الرائب البروتين والكالسيوم، مما يجعله مفيدًا لصحة العظام والعضلات. كما أنه يساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف الشعور بالعطش.

عصير الليمون

يتميز عصير الليمون بفوائده الصحية العديدة، فهو غني بفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة، كما أنه يساعد على تحسين الهضم وتنشيط الجسم.

ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند خيارًا مثاليًا لتعويض الإلكتروليتات المفقودة خلال ساعات الصيام، فهو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين وظائف العضلات.

عصائر الفاكهة الطبيعية

توفر عصائر الفاكهة الطبيعية مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، مثل عصير البرتقال الغني بفيتامين سي، وعصير الرمان الغني بمضادات الأكسدة.

الكركديه

يتميز الكركديه بفوائده الصحية العديدة، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الأمراض، كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

مشروبات يجب تجنبها على الإفطار

المشروبات الغازية، تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية، مما يجعلها غير صحية. كما أنها قد تسبب الانتفاخ وعسر الهضم.

العصائر المحلاة، تحتوي العصائر المحلاة على كميات كبيرة من السكر المضاف، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي، يمكن أن تسبب الجفاف والصداع، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام.

المشروبات الباردة جدًا، يمكن أن تسبب المشروبات الباردة جدًا تقلصات في المعدة وعسر الهضم.

من المهم الحرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور حيث يساعد ذلك على الحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب الجفاف، وتجنب شرب كميات كبيرة من المشروبات دفعة واحدة، ويفضل توزيع شرب السوائل على فترات متقطعة بين الإفطار والسحور.

ويفضل إضافة الأعشاب الطبيعية، حيث يمكن إضافة بعض الأعشاب الطبيعية إلى المشروبات، مثل النعناع أو الزنجبيل، لإضافة نكهة وفوائد صحية، فمائدة إفطار صحية ومتوازنة تساهم في تعزيز الصحة العامة خلال شهر رمضان المبارك.

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