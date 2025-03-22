السبت 22 مارس 2025
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رياضة

وصول بعثة منتخب سيراليون للقاهرة استعدادا لمواجهة الفراعنة بتصفيات المونديال

وصول بعثة منتخب سيراليون،فيتو
وصول بعثة منتخب سيراليون،فيتو

منتخب مصر، وصلت بعثة منتخب سيراليون للقاهرة استعدادا لمواجهة مصر يوم الثلاثاء المقبل بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

منتخب سيراليون، فيتو
منتخب سيراليون، فيتو

وحقق منتخب مصر الوطني فوزًا مستحقًّا على حساب إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب العربي زوالي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

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