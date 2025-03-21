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رياضة

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا في حضور هاني أبو ريدة (صور)

منتخب مصر يختتم تدريباته
منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة إثيوبيا، فيتو

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريباته على إستاد العربي الزاولي بالمغرب، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء اليوم الجمعة - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.


بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتسديد علي المرمى وتقسيمة في نهاية المران.


حضر مران منتخب مصر، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحماده الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة.

 

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام منتخب إثيوبيا المقرر لها الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب إثيوبيا القميص الأخضر.

 

حضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبد الله سيد مدير المهمات.

 

وتقرر إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا والتي ستقام بالمغرب استعدادًا لمواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وجاء إلغاء المؤتمر الصحفي بناء على طلب من الجانب الإثيوبي ليتم إلغاء المؤتمر قبل وبعد المباراة.

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منتخب مصر هاني ابو ريدة اثيوبيا حمادة الشربيني

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