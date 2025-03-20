الخميس 20 مارس 2025
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محافظات

للعام الثاني على التوالي، أمسية رمضانية رياضية في بنها تجمع نجوم الأهلي والزمالك القدامى

نجوم الاهلي والزمالك
نجوم الاهلي والزمالك في افطار بنها،فيتو

شهدت مدينة بنها أمسية رمضانية رياضية مع انطلاق أذان المغرب، حيث شارك عددا من النجوم القدامى للناديين الأهلي ونجوم الزمالك في حفل الإفطار الرمضاني الذي أقيم بخيمة شهر زاد الرمضانية بنادي بنها الرياضي في محافظة القليوبية.

 وجاء ذلك برعاية المهندس محمد عبد الله حسانين رئيس مجلس إدارة شركة دلتا إيجيبت وأسامة الجندى المشرف العام ومدير الخيمة الرمضانية. 

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نجوم الزمالك والأهلي في بنها


شهدت مائدة الإفطار الرمضانية حضور عدد من لاعبي النادي الأهلي ومنهم؛ الكابتن عماد النحاس، والكابتن شادي محمد، والكابتن محمد فاروق، والكابتن محمد عمارة وياسر رضوان وهشام حنفي.
كما شهدت حضور عدد من نجوم نادي الزمالك وهم؛ الكابتن طارق يحيي، وخالد الغندور، وبشير التابعي ومحمد عبد الله وأسامة حسن وحازم إمام وتبادل اللاعبون العناق والتهنئة بشهر رمضان المبارك.
من جانبه، قال المهندس محمد عبد الله المنسق العام للفاعلية إنه يتم تنظيم حفل ألافطار بمدينة بنها للعام الثانى على التوالى والتى يعقبها مباراة بين الفريقين على ملعب سيتى ببنها.
من جانبهم، أبدى لاعبو النادى الأهلي ونادى الزمالك سعادتهم بهذا التجمع الذي يعبر عن الروح المصرية الأصيلة.
في ذات السياق، أبدى اللاعبون تفاؤلهم بفوز المنتخب الوطنى في مباراته التى تقام غدا.

نجوم الاهلي والزمالك في افطار بنها،فيتو
نجوم الاهلي والزمالك في افطار بنها،فيتو
نجوم الاهلي والزمالك في افطار بنها،فيتو
نجوم الاهلي والزمالك في افطار بنها،فيتو
نجوم الاهلي والزمالك في افطار بنها،فيتو
نجوم الاهلي والزمالك في افطار بنها،فيتو
نجوم الاهلي والزمالك في افطار بنها،فيتو
نجوم الاهلي والزمالك في افطار بنها،فيتو
نجوم الاهلي والزمالك في افطار بنها،فيتو
نجوم الاهلي والزمالك في افطار بنها،فيتو
نجوم الاهلي والزمالك في افطار بنها،فيتو
نجوم الاهلي والزمالك في إفطار بنها،فيتو

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بنها بنها الرياضي شهر رمضان المبارك لاعبي النادي الأهلي نادي بنها الرياضي محافظة القليوبية

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