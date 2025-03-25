تجهيز 171 ساحة و8 آلاف مسجد لصلاة العيد بالبحيرة

قامت مديرية الأوقاف بالبحيرة بقيادة فضيلة الشيخ عبد المجيد الرمادي، بتجهيز 171 ساحة على مستوى المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر، حيث تم تخصيص إمامين في كل ساحة، أحدهما إمام أساسي والآخر إمام احتياطي، ليصل عدد الأئمة المشاركين في الساحات إلى 342 إمامًا، في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

رفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز المساجد

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز المساجد التى ستشهد أداء صلاة العيد والساحات الملحقة بها، لضمان توفير بيئة ملائمة لإقامة الصلاة، بأفضل صورة ممكنة.

تجهيز أكثر من 8000 مسجد على مستوى المحافظة لاستقبال المصلين

وتعتبر ساحة مسجد التوبة بمدينة دمنهور أبرز الساحات المعدة لاستقبال المصلين، بالإضافة إلى تجهيز أكثر من 8000 مسجد على مستوى المحافظة لاستقبال المصلين في جو من الهدوء والطمأنينة، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة البحيرة ووزارة الأوقاف على تسهيل أداء صلاة العيد لجميع المواطنين، بما يضمن لهم إقامة شعائرهم الدينية في أجواء من الراحة والأمان.

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