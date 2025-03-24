بوتين يبحث مع محمد بن زايد جهود تسوية النزاع في أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي القضايا الدولية مع التركيز على جهود تسوية النزاع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

بوتين يجري مكالمة هاتفية مع محمد بن زايد

وقال الكرملين في بيان له اليوم الاثنين إن بوتين أعرب عن امتنانه لما تقدمه الإمارات من مساعدة من خلال وساطتها النشطة، في تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وحسب البيان، فقد ناقش الرئيسان تطورات الحوار الروسي الأمريكي الهادف إلى إيجاد سبل لحل النزاع الأوكراني سلميا وتطبيع العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

وأعرب محمد بن زايد عن دعمه للجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة، ورحب على وجه الخصوص بمشاورات مجموعات الخبراء من البلدين التي تجري اليوم في الرياض.

وأشاد الزعيمان بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات وأكدا ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى الحفاظ على التنسيق الوثيق في إطار صيغة "أوبك بلس".

وقدم الرئيس الروسي التهاني لنظيره والشعب الإماراتي كله بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.