الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين يبحث مع محمد بن زايد جهود تسوية النزاع في أوكرانيا

بوتين وبن زايد، فيتو
بوتين وبن زايد، فيتو

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي القضايا الدولية مع التركيز على جهود تسوية النزاع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

بوتين يجري مكالمة هاتفية مع محمد بن زايد

وقال الكرملين في بيان له اليوم الاثنين إن بوتين أعرب عن امتنانه لما تقدمه الإمارات من مساعدة من خلال وساطتها النشطة، في تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وحسب البيان، فقد ناقش الرئيسان تطورات الحوار الروسي الأمريكي الهادف إلى إيجاد سبل لحل النزاع الأوكراني سلميا وتطبيع العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

 وأعرب محمد بن زايد عن دعمه للجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة، ورحب على وجه الخصوص بمشاورات مجموعات الخبراء من البلدين التي تجري اليوم في الرياض.

وأشاد الزعيمان بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات وأكدا ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، بالإضافة إلى الحفاظ على التنسيق الوثيق في إطار صيغة "أوبك بلس".

وقدم الرئيس الروسي التهاني لنظيره والشعب الإماراتي كله بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا رئيس دولة الامارات فلاديمير بوتين

مواد متعلقة

ترامب يعلق على اتصالاته مع بوتين ويصفها بأنها عقلانية

ويتكوف: بوتين صلى من أجل ترامب عقب محاولة اغتياله

الكرملين يكشف تفاصيل رسالة بوتين للشرع

الأكثر قراءة

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الكهرباء تحسم الجدل حول فكرة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

زغلول صيام يكتب: عندما يعود حسن هدهد سيعود الفن المصري! وليد ورضوى عندي أهم من كريم عبد العزيز وأحمد حلمي.. ويا عم سعفان ارحمنا أنت وصاحبك

الأهلي يخطط لحسم صفقة زيزو في هذا الموعد

منوعات

المزيد

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

الأحمر بـ 550 جنيها، أسعار النحاس في الأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى الجنة (فيديو)

متى تبدأ ليلة القدر2025 وماذا نقول فيها؟ اعرف أقوال العلماء

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح "عين التمر"

المزيد
الجريدة الرسمية