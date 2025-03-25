مسئول روسي: الأمم المتحدة ستشارك في محادثات موسكو وواشنطن

قال عضو في الوفد الروسي بالمحادثات التي استضافتها السعودية بين روسيا والولايات المتحدة إن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة صعبة لكنها مفيدة، مضيفًا أن الولايات المتحدة ودولًا أخرى ستشارك في مناقشات إضافية.



ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن جريجوري كاراسين عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا من البرلمان) قوله "نوقش كل شيء، العديد من المشكلات، كان هناك حوار مكثف وصعب، لكنه كان مفيدًا جدًّا لنا وللأمريكيين".

وذكر كاراسين، وهو دبلوماسي سابق، أن المحادثات ستستمر مضيفًا أن الأمم المتحدة ودولًا أخرى، لم يُحددها، ستشارك فيها..

وقال "سنواصل القيام بذلك، بمشاركة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ودول أخرى".

وتابع: "بشكل عام، كان الانطباع السائد هو وجود حوار بناء، وهو أمر ضروري ومهم. والأمريكيون مهتمون بهذا أيضًا".

وقال مصدر روسي لرويترز، إن مسودة بيان مشترك أُرسلت إلي موسكو وواشنطن للموافقة عليها، ويعتزم الطرفان إصدارها اليوم الثلاثاء.

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