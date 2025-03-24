اختتام فعاليات معرض الإسلام والمسلمون في روسيا اليوم

يختتم معرض "الإسلام والمسلمون في روسيا"، مساء اليوم فعالياته، بـ المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.



يضم المعرض٣٠ صورة لمشاهد ورموز ومواقع تاريخية في روسيا، تعبر عن تاريخ وحضارة الإسلام في مناطق مهمة، مثل موسكو وسانبطرسبرج وبشكيرستان وداغستان، بحيث شكل المعرض بانوراما للمدن والجمهوريات الإسلامية في تلك البلاد، التي صاغت فيها العادات والتقاليد الإسلامية التجمعات والعادات وصهرتها في بوتقة حضارية رمز إليها المسجد والمصحف عبر القرون.

قبر عبد الرحمن ابن الشيخ زين الله رسولي النقشبندي، فيتو



الصور الفوتوغرافية التقطها الزميل الكاتب الصحفي محمد سلامة، وافتتح المعرض، قبل نحو أسبوع، أرسيني ماتيوشينكو، القائم بأعمال مدير المراكز الثقافية الروسية بمصر، وشريف جاد، الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الروسية.



مشاهد من تاريخ الإسلام

وسجل سلامة خلال رحلته في العديد من المواقع التاريخية الروسية، ومشاهد من تاريخ الإسلام، والعادات والتقاليد الإسلامية لمسلمي روسيا، كما تناول أيضا صفحات من الأرشيف والتاريخ الإسلامي، بالإضافة إلى الطراز المعماري الإسلامي والمخطوطات النادرة المحفوظة بمكتبة معهد الاستشراق في مدينة سان بطرسبرج.

قبر جد الشيخ سيد النقشبندي، فيتو

العرس الإسلامي

كما التقط مشاهد من العرس الإسلامي أثناء إعداد الملابس، ومتعلقات العروس قبل الزفاف، وتقديم الهدايا وخاصة "الإيشاربات" التى تعد هدية قيمة للفتيات في داغستان، إحدى جمهوريات الحكم الذاتي في روسيا.

ضم المعرض مخطوطة أصلية لديوان الأخطل وهي محفوظة بمعهد الدراسات الشرقية في سان بطرسبرج، وكذلك صورة لمخطوطة "القانون في الطب" لابن سينا، وصفحة من القرآن الكريم بالخط الكوفي القديم، وهناك عدة صور لمسجد موسكو والذى يعد من اقدم المساجد بالعاصمة.

كما ضم المعرض صورة لقبر عبد الرحمن ابن الشيخ زين الله رسولي النقشبندي، الجد الأكبر للمنشد الشهير الشيخ سيد النقشبندي بمدينة "أوفا" بجمهورية بشكيريستان ذات الحكم الذاتي في روسيا.

شاهد قبر مفتي الإسلام سليم كراي، فيتو



يشار إلى أن المعرض طاف منذ فترة بنقابة الصحفيين، وجامعة حلوان وعين شمس ومتحف أحمد شوقي، وصنفته وزارة الثقافة كأحد المعارض المتميزة.

الإسلام ثاني أكبر ديانة في روسيا

ويعتبر الإسلام ثاني أكبر ديانة في روسيا، ويمثل المسلمون أغلبية في 7 أقاليم روسية هي: إنغوشيا (98%)، والشيشان (96%)، وداغستان (94%)، وقبردينو- بلقاريا (70%)، وقره شاي - شركيسيا (63%)، وبشكيريا (63%)، وتتارستان (54%).

وتتراوح النسب التقديرية للمسلمين في روسيا الاتحادية بين 20 و25 مليون نسمة، أي نسبة من 10 إلى 15 في المئة من عدد سكان روسيا.

ويزداد عدد المسلمين باضطراد أكثر من غيرهم، بسبب معدل الولادات المرتفع، وتدفق المهاجرين من دول آسيا الوسطى والقوقاز، والتي كانت سابقا جمهوريات سوفييتية ولا تزال تربطها صلات قوية مع روسيا.



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