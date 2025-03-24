العثور على طفلة حديثة الولادة خلف مسجد ميمنة بالفيوم

عثر أهالى مساكن ميمنة بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار مسجد المسجد، واخطر الأهالي مركز شرطة سنورس، وتم نقل الطفلة إلى مستشفى سنورس المركزى، لتقديم الرعاية اللازمة لها.

طفلة حديثة الولادة خلف مسجد ميمنة

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بالعثور على طفلة رضيعة مُلقا خلف مسجد مساكن ميمنة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس بقيادة الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، إلى مكان البلاغ، ووجد أنها رضيعة حديثة الولادة وتعاني من حالة إعياء ظاهر، فتم نقل الطفلهت لمستشفي سنورس المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحديد عمرها، وتقديم الاسعافات لها ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة سنورس، وتم العرض على النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة إيداعها مركز رعاية بعد تعافيها، وطلب سرعة تحريات النيابة للوصول إلى واليها، وتولي التحقيق.

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