الثلاثاء 25 مارس 2025
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حملة مكبرة لإزالة التعديات بطريق شطا في محافظة دمياط

حملة مكبرة بطريق
حملة مكبرة بطريق شطا – بورسعيد، لإزالة التعديات

 قاد سمير عتريس عبدالله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة بطريق شطا – بورسعيد، استهدفت إزالة التعديات وتحقيق الانضباط بالطريق العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، خلال جولته التفقدية، بضرورة التصدي الحاسم لكافة التعديات والمخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري للطريق العام،

إزالة فورية للتند والتعديات المخالفة

 

أسفرت الحملة عن إزالة التند المخالفة التي تم تركيبها دون تراخيص قانونية، لما تسببه من تشويه للطريق العام ومخالفة واضحة تستوجب الإزالة الفورية. كما تم التعامل مع التعديات على حرم الطريق، والتي شملت استغلال أجزاء منه بالمخالفة للقوانين، حيث تم رفعها بالكامل حفاظًا على سيولة الحركة المرورية وتأمين الطريق العام.

 

حملة مكبرة بطريق شطا – بورسعيد، استهدفت إزالة التعديات وتحقيق الانضباط بالطريق العام 
حملة مكبرة بطريق شطا – بورسعيد، استهدفت إزالة التعديات وتحقيق الانضباط بالطريق العام 

 

تحصيل مستحقات الدولة من الإشغالات والإعلانات

 

في سياق متصل، قامت الحملة بالمرور على عدد من المحال والمنشآت التجارية لمتابعة تحصيل مستحقات الدولة من رسوم الإشغالات والإعلانات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة وسرعة سداد المستحقات المالية.

استمرار الحملات واتخاذ إجراءات رادعة

 

أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط استمرار تنفيذ الحملات الميدانية بشكل يومي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة والمظهر الحضاري للطريق العام، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في التعامل مع أي مخالفة.

 

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