السبت 22 مارس 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتابع خطة استعدادات كافة القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك

محافظ دمياط الدكتور
محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، خطة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث وجه برفع درجة التأهب القصوى في جميع القطاعات، مع تفعيل غرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها على مدار 24 ساعة.

خطة أمنية متكاملة لتأمين الاحتفالات

 

شدد المحافظ على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة، بالتنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية، لتأمين المنشآت الحيوية وساحات صلاة العيد، مع انتشار الدوريات الأمنية، خصوصًا في مدينة رأس البر. كما وجه باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعديات والمراكب النيلية، وضبط الحمولة وفق التراخيص المعتمدة.

 

تشديد الرقابة على الأسواق لضمان توافر السلع

 

فيما يخص قطاع التموين، وجه محافظ دمياط بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وسلامة المعروض منها، مع إحكام الرقابة على السلع الغذائية، وتعزيز المخزون في الجمعيات الاستهلاكية. كما شدد على متابعة صرف السلع التموينية وزيادة حصص أنابيب الغاز، بجانب التأكد من التزام المخابز بالمواصفات المحددة.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والإسعاف

 

وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد في المستشفيات ومراكز طب الأسرة، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام النوبتجيات. كما شدد على ضرورة تأمين ساحات الصلاة بسيارات الإسعاف، لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ.

تجهيز الساحات والمساجد لصلاة العيد

تابع المحافظ خطة مديرية الأوقاف لتجهيز الساحات والمساجد لصلاة العيد، والتأكد من وجود أئمة معتمدين من وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر الدينية.

برامج ثقافية ورياضية خلال العيد

وجه المحافظ بضرورة تنفيذ برامج ثقافية ورياضية بالتنسيق مع مديريتي الثقافة والشباب والرياضة، لضمان تقديم أنشطة ترفيهية للمواطنين. كما شدد على متابعة دور الرعاية والمسنين، وتقديم هدايا رمزية لهم احتفالًا بالعيد.

خطة عاجلة للكهرباء والمياه خلال العيد

أكد المحافظ على استعداد فرق الطوارئ في قطاعي الكهرباء والمياه، للتعامل مع أي أعطال فورية، مع إتمام أعمال الصيانة، وضمان تشغيل مراكز شحن العدادات على مدار 24 ساعة.

تكثيف الحملات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية

وجه المحافظ مديرية الزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها فورًا. كما شدد على تكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات، ومراجعة أعمدة الإنارة، وتنفيذ حملات لمكافحة الذباب والبعوض للحفاظ على صحة المواطنين.

متابعة دورية للموقف من خلال غرفة عمليات المحافظة

 

أكد المحافظ أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع جميع الجهات، لمتابعة تنفيذ الخطة وضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة خلال عيد الفطر المبارك.

 

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