محافظ دمياط يُكرم الأمهات المثاليات ويشيد بكفاحهن لتربية الأبناء ورعاية الأسرة

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الاحتفالية التى أُقيمت مساء اليوم بنادى المهندسين بمدينة دمياط، لتكريم الأمهات المثاليات تزامنًا مع عيد الأم وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي

وأقيم الاحتفال بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، وجمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ولشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين، القمص مرقص محروس راعى كنيسة العذراء مريم والأب بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس.

محافظ دمياط يُكرم الأمهات المثاليات ويشيد بقصص كفاحهن لتربية الأبناء ورعاية الأسرة









فقرات الاحتفال وكلمة المحافظ

فيما وقد بدأت فاعليات الاحتفال بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وهنأ " محافظ دمياط " خلال كلمته التى ألقاها جميع الأمهات والمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بأعيادهن خلال هذا الشهر، واعرب عن سعادته بمشاركته بهذه الاحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، والاشادة بقصص كفاحهن لبناء الأسرة وتربية الأبناء ، حيث توجه " الدكتور أيمن الشهابى " بالتحية إلى الأم المصرية، رمز العطاء والتضحية والرحمة أيقونة الاصرار والنجاح كما توجه بتحية إجلال وتقدير، إلى أمهات شهداء مصر الأبرار.

مكانة المرأة المصرية وتكريم خاص لأمهات الشهداء

وأكد " محافظ دمياط " أن الاحتفال السنوى بأمهات مصر، يأتى كأقل ما يمكن تقديمه لهن فالأم كرمها الله فى جميع الكتب السماوية، كما حظت المرأة المصرية بتقدير غير مسبوق من القيادة السياسية، والذى يعكس ايمان القيادة الحكيمة بدور المرأة، فى مسيرة التنمية،وبناء مجتمع قوى ومتماسك ومثقف وواعي،، ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي والقائمين على هذا الحفل.

هذا وقد تضمن الاحتفال كلمات لمديرية الأوقاف وراعى كنيسة العذراء مريم وراعى كنيسة الروم الأرثوذكس تحدثوا خلالها عن مكانة الأم فى الاديان السماوية، كما تم تكريم السيدة هانم مصطفى الأم المثالية الأولى لمحافظة دمياط والرابعة على مستوي الجمهورية، والسيدة فوزية النمس الأم المثالية الأولى على مستوي الجمهورية " أم بديلة "،كما تم تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة وزارة التضامن الاجتماعي والأم المثالية لشهيد الشرطة، والأمهات المثاليات للأيتام وذوى الهمم والأمهات المثاليات بدور المسنين والمحاربات، وأيضًا الأمهات المثاليات اللاتي تم اختيارهن من ديوان عام المحافظة ومديرية التضامن والوحدات التابعة لها، وكذلك تكريم الأم القدوة فاطمة عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية توعية المرأة ورعايتها بالحورانى

كما تم توزيع الجوائز التى تنوعت ما بين رحلات عمرة وأجهزة كهربائية ومفروشات، وتخلل الاحتفال فقرات فنية للأطفال عن عيد الأم، وفقرة فنية لفرقة رؤية للدراما الحركية.

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