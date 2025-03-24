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محافظات

محافظ دمياط يتفقد معرض "أهلًا رمضان" لمتابعة توافر السلع (صور)

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع الاعمال في مكتب البريد.. ڤيتو

واصل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولته الصباحية بتفقد معرض "أهلًا رمضان" بمدينة دمياط، والذي تم افتتاحه قبل بداية شهر رمضان المبارك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع المحافظ موقف توافر السلع الغذائية واللحوم ومدى التزام العارضين بالإعلان عن الأسعار لضمان الشفافية وسهولة وصول المعلومات للمستهلكين.

محافظ دمياط في جولة تفقدية 
محافظ دمياط في جولة تفقدية 

 

متابعة أعمال صيانة طريق كورنيش النيل

تفقد المحافظ أعمال رد الشىء لأصله بطريق كورنيش النيل أمام المعرض، وذلك بالتنسيق مع سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حيث وجه بسرعة استكمال أعمال الترميم بعد إصلاح كسر خط الصرف الصحي، مشددًا على ضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان إعادة الطريق لحالته الطبيعية في أسرع وقت.

 

زيارة تفقدية لمركز الخدمات البريدية الرئيسي

انتقل المحافظ إلى مركز الخدمات البريدية الرئيسي بمدينة دمياط لمتابعة سير العمل والتأكد من تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة كبار السن، استعدادًا لصرف المعاشات المقرر بدؤها اعتبارًا من الغد.

وخلال الزيارة، حرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، والاستماع إلى طلباتهم وشكاواهم، موجهًا المسؤولين بسرعة العمل على تلبيتها وتحسين مستوى الخدمة داخل المحافظة.

 

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