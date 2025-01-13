مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الحر ببنها

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر قبل نزلة بنها بـ10 كيلو حيث جرى نقل الجثة والمصابين للمستشفيات وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر ووجود وفيات ومصابين حيث جرى الدفع بأجهزة الإسعاف والمرور لفتح الطريق والسيطرة على الموقف.



بالمعاينة تبين انقلاب ميكروباص على الطريق الحر اتجاه بنها ووجود جثة و8 مصابين جميعهم من مركزي بنها وكفرشكر حيث تولت الأجهزة المعنية للتحقيق وطلبت التحريات حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصابين وعرض الجثة على مفتش الصحة لمناظرتها.



تبين أن المصابين هم أحمد طه محمد الهادي ومصطفى عبد الله محمد محمد ومحمد رمضان محمد وعبد الله عبد الستار محمد ومحمد ابراهیم عباس واحمد محمد السيد رضوان وعلي محمود عبد العاطي وجمال كامل الشحات ولن الحصة لشخص يدعى رامي سمير صبحي وتراوحت الإصابات بين جروح وكدمات.

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