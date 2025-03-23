الأحد 23 مارس 2025
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أخبار مصر

بعد الحريق، وزير الصحة يتفقد المعامل المركزية والعلاج الحر وإدارة التراخيص لمتابعة أعمال تجديد المبنى

د. خالد عبدالغفار،
د. خالد عبدالغفار، فيتو
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أجرى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بمبنى المعامل المركزية في منطقة وسط البلد، للاطمئنان على سير العمل، وكذلك مبنى إدارة التراخيص والعلاج الحر، لمتابعة الإنجاز بخطة إصلاح التلفيات وتجديد وتجهيز المبنى عقب تعرضه لحريق خلال الشهر الجاري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، استهل زيارته بتفقد مبنى المعامل المركزية، حيث زار وحدة لجنة المسافرين بالمبنى، كما تفقد أيضًا بعض الأقسام الإدارية الأخرى للمبنى للاطمئنان على عدم وجود أي تحديات أو معوقات قد تواجه الموظفين أثناء تأدية عملهم اليومي.

مبنى التراخيص والعلاج الحر الذي تأثر بالحريق

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير توجه لتفقد مبنى التراخيص والعلاج الحر الذي تأثر بالحريق، للاطمئنان على سير العمل بخطة الإصلاح والتجديد والتشطيبات النهائية، وكذلك الإطلاع على معدلات التجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث أشاد بمستوى وسرعة العمل، موجهًا بضرورة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بأسرع وقت، لعودة الخدمة إلى طبيعتها.

تخفيف عبء السفر عن كاهل المواطنين فضلًا عن تخفيف حدة التكدس والزحام

وتابع أن الوزير وجه بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية لتشكيل لجان للخدمات المعملية بكافة محافظات الجمهورية، بهدف تخفيف عبء السفر عن كاهل المواطنين، فضلًا عن تخفيف حدة التكدس والزحام على المعامل المركزية بمحافظة القاهرة، وكذلك ميكنة وحدة تحصيل رسوم الخدمات المعملية الخاصة بإجراءات السفر.

وأوضح «عبدالغفار» أن وزير الصحة استكمل جولته بتفقد السيارات المتنقلة والأماكن الخاصة بتقديم الخدمات المعملية داخل ساحة ديوان عام الوزارة، واطمأن على عدم وجود أي معوقات تواجه المواطنين أثناء حصولهم على الخدمة، مؤكدًا حرص الوزارة والتزامها بتوفير كافة الإمكانيات والسبل اللازمة لاستمرار حصول كل مواطن على خدمته، كما تفقد المبنى المخصص مؤقتا لإدارة التراخيص الطبية والعلاج الحر، وإدارة التكليف، داخل وزارة الصحة.

وأشار المتحدث الرسمي، أن الوزير استمع إلى شكوى أحد المواطنين، وعلى الفور وجه بإعادة التحاليل المعملية الخاصة بإجراءات سفره للخارج، كما وجه الوزير بضرورة تخصيص موظفين بزي رسمي مميز داخل ساحة ديوان عام الوزارة، لمساعدة المواطنين وتوجيههم للحصول على خدماتهم.

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رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بالوزارة، وعددٍ من الاستشاريين والمهندسين.

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التجهيزات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المعامل المركزية بمحافظة القاهرة خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والسكان مجلس الوزراء

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