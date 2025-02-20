إصابة طفلين شقيقين في انقلاب سيارة علي الطريق الحر بالقليوبية

شهد طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية حادث انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من محطة وقود سنهرة بطوخ، اتجاه القاهرة، والذى أسفر عن إصابة طفلين شقيقين بسحجات وكدمات بالجسم، وجرى نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

انقلاب سيارة ملاكى على طريق بنها شبرا الحر



البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق بنها شبرا الحر بالقرب من محطة وقود سنهرة بطوخ.



على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق بنها شبرا الحر بالقرب من محطة وقود سنهرة بطوخ، وأسفر الحادث عن إصابة كل من ياسين ع 10 سنوات، وشقيقه عمرو علاء الدين ع 3 سنوات، مقيمان التجمع الثالث، مصابين بكدمات وسحجات، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المواطنين، بعد رفع وتجنيب السيارة على جانب الطريق.

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